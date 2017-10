Bermbommen eisen drastisch meer slachtoffers in Afghanistan

Terwijl andere landen een daling zien in het aantal bermbommen, zetten terroristen in Afghanistan steeds vaker deze wapens in. Dat stelt een rapport van het Amerikaanse leger.

In een vergelijking van twee opeenvolgende periodes van negentig dagen stijgt het aantal incidenten met bermbommen in Afghanistan met 8 procent. Het aantal slachtoffers stijgt tijdens diezelfde periode met 39%, tot 3000.

De opvallende toename zou te wijten zijn aan de patstelling in Afghanistan. De Taliban vecht nog steeds tegen de Afghaanse overheid en buitenlandse troepen aanwezig in het land. Bermbommen geven opstandelingen 'zichtbaarheid, macht, en invloed', vertelt Afghanistanexpert Anthony Cordesman aan Foreign Policy.

Bermbommen zijn een aantrekkelijke tactiek voor de Taliban, die geen steden kan controleren zoals IS in Syrië en Irak. 'Bermbommen, en vooral aanvallen op burgers, bezorgen hen immense publiciteit', zegt Cordesman.

Toch daalt het aantal slachtoffers en bommen in het gebied dat valt onder het Amerikaanse commando CENTCOM. Dat commando opereert ondermeer in Irak, Afghanistan en Syrië. Volgens het rapport dat Foreign Policy vroegtijdig kon inkijken, vielen er in de periode tussen juli 2016 en juni 2017 net geen 30.000 slachtoffers in het volledige district. Dat is 41% minder dan tijdens de vorige periode.

Het nieuws dat opstandelingen in Afghanistan meer slachtoffers maken met bermbommen komt op een kritiek moment. President Trump kondigde enkele weken geleden aan dat hij 4000 extra troepen zal sturen naar het land. Zij moeten het conflict stabiliseren.