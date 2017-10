De naam van Xi Jinping staat voortaan letterlijk ingeschreven in de Chinese grondwet. Een ingreep die de president op gelijke hoogte van Mao Zedong en Deng Xiaoping lijkt te plaatsen. Niet slecht voor iemand die als tiener ooit in een grot woonde.

De 2.300 afgevaardigden keurden op het vijfjaarlijkse congres van de Chinese Communistische Partij unaniem enkele voorstellen goed waardoor ‘Xi Jinpings gedachten over socialisme met Chinese karakteristieken in een nieuw tijdperk’ mee in de grondwet opgenomen worden. Dat niet alleen het gedachtegoed van Xi genoteerd wordt, maar ook zijn naam, is een indicatie van de consolidatie van zijn macht: wie Xi uitdaagt, daagt vanaf nu de partij uit en dat wil je liever niet doen in China.

Iedereen voor? Ja, iedereen voor. Foto: epa-efe

Met naam en toenaam opgenomen worden in de grondwet, daar zijn de twee voorgangers van Xi – quizvraag: wie waren dat? (*) – niet in geslaagd. Die eer was tot nog toe enkel weggelegd voor Mao Zedong en Deng Xiaoping (bij laatste gebeurde dat trouwens pas na zijn dood, in 1997).

Een man van het volk

Knap gedaan dus, vooral omdat het er niet altijd zo rooskleurig uit zag voor Xi Jinping. Zijn vader, Xi Zhongxun, mag dan al een oudgediende van de partij geweest zijn en het in de jaren tachtig tot vicepremier geschopt hebben, het had heel anders kunnen uitdraaien. In 1962, toen Xi amper 10 jaar oud was, viel Xi Zhongxun immers in ongenade en belandde zelfs even in de gevangenis. Het zou tot 1978 duren voor hij weer in ere hersteld werd en zijn opmars in het partijestablishment kon voortzetten.

Xi werd tijdens die periode naar het platteland gestuurd, waar hij bij de boeren moest werken. Hij leefde er in barre omstandigheden en woonde er een tijd lang in een ‘grot’ – een episode die door zijn getrouwen graag aangedikt en breed uitgemeten wordt om aan te tonen dat de leider een man van het volk is die weet wat de gewone Chinees doormaakt.

Die tijd op het ‘heilige land van de Chinese revolutie’ heeft hem ook voor de rest van zijn leven gevormd, laat hij graag weten: ‘Toen ik daar op 15-jarige leeftijd aankwam, was ik ongeduldig en in de war. Toen ik er op 22-jarige leeftijd vertrok, waren mijn doelen duidelijk en was ik vol vertrouwen.’

Kernleider

Door zijn vaders verleden werd hij maar moeizaam tot de partij weer toegelaten: zijn aanvraag werd herhaaldelijk geweigerd. Toen dat uiteindelijk toch lukte – zijn vader was ondertussen ook weer in ere hersteld – kon hij gaandeweg verder opklimmen binnen de partij.

Met succes, want in 2012 werd hij voor vijf jaar benoemd tot partijvoorzitter. Hij zorgde er zelf voor dat hij die termijn nog eens met 5 jaar mag verlengen. Maar daar stopt het dus niet: dat zijn naam in de grondwet opgenomen wordt, is volgens sommige waarnemers een duidelijk teken dat de partij het collectief leiderschap door technocraten verder inruilt voor één charismatische figuur als ‘kernleider’ – iemand die essentieel is voor de leiding van de partij. Ook al een titel die voor weinigen weggelegd is: voor Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin en nu dus Xi Jinping.

Foto: epa-efe

Het is nu uitkijken naar indicaties voor wat er zal gebeuren na 2022, als de tweede ambtstermijn van Xi afloopt. Maakt hij de weg vrij voor een nieuwe sterke man? Of probeert hij nu al de basis te leggen voor een extra termijn? Mogelijk krijgen we daar al aanwijzingen voor bij de bekendmaking van de nieuwe samenstelling van het partijbureau morgen.

De ‘gedachte’ van Xi Jinping

De ‘gedachte’ van Xi Jinping staat niet precies omschreven in de grondwet, maar in zijn openingsspeech liet de president al verstaan wat hij daarmee bedoelt: Mao maakte China onafhankelijk, Deng maakte het land welvarend en hij zal het land nu weer groot maken. De grote lijnen om dat doel te bereiken stippelde hij ook al uit: de economische groei stimuleren, corruptie bestrijden, overzeese belangen verdedigen, binnenlandse eenheid bewaren en militaire macht verder uitbouwen.

(*) Antwoord: Hu Jintao en Jiang Zemin