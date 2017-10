Francken gekant tegen opvangcentrum voor migranten in Haren

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is gekant tegen de opening van een opvangcentrum voor migranten in Haren. Dat zei hij dinsdag in La Première (RTBF). Volgens Francken zal dit een 'aanzuigeffect' creëren van criminaliteit, met name op de parkings langs de E40 naar de kust.

De Stad Brussel besliste maandag op de gemeenteraad dat het een opvangcentrum voor migranten zal huren van het gewest in Haren. Het centrum wordt vanaf 1 november tot 30 april ter beschikking gesteld van verschillende ngo’s die instaan voor het beheer en de winteropvang zullen verzorgen.

'Een gebouw aanbieden is een slecht idee, het is niet correct', zegt Francken, die zijn medeleven betuigt met de vrachtwagenchauffeurs. 'Er zijn nog nooit zoveel problemen en onveiligheid geweest op parkings', laakt Francken. Heel wat vluchtelingen in transit proberen van de rustpauzes van chauffeurs op die parkings langs de E40 gebruik te maken om aan boord te raken en mee te reizen naar Groot-Brittannië.

Eerste schepen van Brussel, Alain Cortois (MR), benadrukt dat de opening van het opvangcentrum in Haren niet betekent dat er geen politiecontroles meer zullen plaatsvinden in het Maximiliaanpark. Ook burgemeester Philippe Close (PS) had dit maandagavond tijdens het debat in de gemeenteraad van de stad verklaard.