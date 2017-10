Leuvense studentenkoten krijgen label

Studentenkoten die aan de regels voldoen krijgen in leuven een label om aan het raam te hangen. Zo moeten wantoestanden vermeden worden.

Op het label van de stad Leuven en de KU Leuven kunnen studenten zien of de woonkwaliteit goed is en de veiligheid in orde is. Ook de studentvriendelijkheid wordt beoordeeld, zoals de bereidheid van de kotbaas om de huurwaarborg terug te betalen.

Leuven telt naar schatting 50.000 studentenkoten verspreid over 10.000 panden. Sinds eind vorig jaar zijn de Leuvense diensten Wonen en Woontoezicht gestart met een grondige controle van alle koten die over een periode van 10 jaar volledig moet afgerond zijn.

Panden die beantwoorden aan de normen krijgen een kotlabel dat de eigenaar aan het venster kan ophangen. De afgelopen maanden werden op die manier al 200 tot 300 panden met studentenkamers gecontroleerd en zo’n 50 kotlabels uitgereikt.

De controles spitsen zich nu toe op panden waarover klachten zijn gekomen en eigenaars die zelf een aanvraag indienden voor een kotlabel.

‘Bedoeling van het kotlabel is dat op termijn in het straatbeeld duidelijk wordt welke eigenaars volledig in orde zijn en welke niet’, zegt Kathleen Lambié, hoofd van de Leuvense dienst Wonen. ‘Als het nieuwe kotlabel een feit is, zal alle beschikbare informatie over de gecontroleerde koten op de website Kotwijs te vinden zijn.’

Leuven wil er volgens burgemeester Louis Tobback op die manier alles aan doen om incidenten te voorkomen zoals de brand aan de Kapucijnenvoer waarbij twee Ierse meisjesstudenten het leven lieten.