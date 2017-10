Geen schandaal zonder onderzoekscommissie. Toen in juni het schandaal rond daklozenorganisatie Samusocial uitbrak werd de eerste Brusselse onderzoekscommissie ooit opgericht. Vanmiddag vinden de laatste hoorzittingen plaats. Ergens in december komt de commissie met haar eindrapport en de aanbevelingen. Tientallen uren hebben de parlementsleden vergaderd over het schandaal, maar met welk resultaat?

’We hebben vooral de druk hoog gehouden’

‘De feiten zelf waren al breed uitgesmeerd in de pers vooraleer de commissie aan de slag ging’, geeft commissievoorzitter Stefan Cornelis (Open VLD) toe. ‘De onderzoekscommissie heeft geen nieuwe feiten aan het licht gebracht.’

‘Het voordeel is wel dat met veel meer details het wanbeheer bij Samusocial en het gebrek aan controle

Arnaud Verstraete. Foto: ycs

door het Brusselse Gewest is blootgelegd’, zegt Arnaud Verstraete van oppostiepartij Groen. ‘Een van de voornaamste oorzaken is de monopoliepositie van Samusocial. Door emotionele chantage kon de organisatie enorme druk zetten op de controlerende ministers.’

Maar was daar dan een onderzoekscommissie voor nodig? ‘Het feit dat de commissie werd opgericht heeft op zich al de druk gelegd op de verantwoordelijke politici om de problemen snel aan te pakken. We hebben met deze commissie de druk de hele tijd hoog kunnen houden.’

Regering is onderzoekscommissie te snel af

’We moeten zorgen dat de overheid veel beter de vzw’s kan controleren die ze subsidieert’, loopt Cornelis al een beetje vooruit op de conclusies. Zo blijkt volgens Le Soir bijvoorbeeld uit het rapport van de inspecteur van Financiën dat Samusocial voor een stukje twee keer gesubsidieerd werd voor hetzelfde werk, door de federale overheid en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. De Brusselse administratie heeft slechts één iemand om 200 vzw’s in het oog te houden.

Maar het Brussels Gewest heeft niet gewacht op de commissie en zelf al verschillende stappen gezet. Zo keurde een commissie in het Brussels parlement afgelopen vrijdag al nieuwe regels af over de transparantie van de vergoedingen.

Samusocial kon aan heel wat controle ontsnappen omdat het een private vzw was, weliswaar gefinancierd met een flink portie subsidies. Intussen is beslist dat de daklozenwerking een dienst wordt onder de vleugels van het Brusselse Gewest.

‘We hebben nu eenmaal tijd nodig om alle getuigen te horen en het eindrapport te maken’, zegt Cornelis. ‘Het is goed dat de politiek elders ondertussen niet stil zit.’

‘Daklozenwerking moet helemaal anders’

Groen hoopt en verwacht meer van de besprekingen die volgende week starten over de aanpak van de daklozenproblematiek. ‘De discussie draaide nu uitsluiten over de noodopvang’, zegt Verstraete. ‘Maar wij hopen vooral dat er eindelijk structurele oplossingen komen om die mensen te begeleiden zodat ze niet meer op straat willen leven. De hoorzittingen daarover starten morgen al.’

Hij is bijvoorbeeld helemaal niet te spreken over de beslissing om Samusocial onder te brengen in een nieuwe dienst van het Vlaams Gewest. ‘Daardoor blijft het monopolie ontstaan, alleen in een ander kleedje’, klaagt hij aan. ‘Op die manier blijven andere organisaties buiten spel staan.’