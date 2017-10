Daar is de wintertijd! Weg met de wintertijd?

Om klokslag drie uur gaat zondagnacht de wintertijd in België in. Hoewel we dan een uurtje langer mogen slapen, vinden veel mensen het een grote ergernis om de wijzers van de klok te moeten verzetten. Is dat straks niet meer nodig?

Het doel van de zomer- en wintertijd is energiebesparing. Voor ons betekent het vooral een uurtje langer slapen. Om 3 uur ’s nachts draaien we de klok één uur achteruit: 3 uur wordt dus 2 uur.

De maatregel, die in 1977 werd ingevoerd, komt steeds meer onder vuur te liggen. Ook weerman Frank Deboosere is absoluut geen fan van het systeem van zomer- en wintertijd. ‘Wat mij betreft, blijf van de tijd af’, zei hij vorig jaar. ‘Twee maal per jaar moeten we het uur aanpassen. En dat zorgt voor een heleboel ellende. Als we niet aan onze klok moesten prutsen, zouden er veel minder misverstanden en slechte afspraken zijn’, verduidelijkt Deboosere op zijn website.

‘Als we niet zouden omschakelen naar wintertijd, komt de zon op 1 december pas op rond 9.22 uur. Geef toe, de ochtend zou dan wel heel lang donker blijven en dat kan niet de bedoeling zijn. Maandenlang zou de ochtendspits in de duisternis verlopen. Maandenlang moeten de kinderen in complete duisternis naar school.’

Maar komt er ooit een einde aan het systeem? Volgens RTL Nieuws is er nu een groeiende groep leden van het Europese Parlement die de EU-regeling over het verzetten van de klok onnodig vindt. De afwisseling tussen zomer- en wintertijd heeft volgens hen veel meer nadelen dan voordelen. Vooral het energiebesparende effect van de zomertijd zou achterhaald zijn.

Tips voor voetgangers

Het is enorm belangrijk dat je als voetganger goed zichtbaar bent. Reflecterende kledij zoals een fluovest, een reflecterende armband of schoenen met reflecterende stroken zorgen ervoor dat je veel beter opgemerkt wordt door automobilisten. Met reflecterende kledij word je immers al tot op 150 meter opgemerkt. Met donkere kledij zien autobestuurders je slechts vanop 20 meter.

Reflecterende kledij kan dus je leven redden want een wagen heeft met 50 kilometer per uur een droog wegdek 26 meter nodig om te stoppen. Op een nat wegdek is dat zelfs 33 meter. Als je dus iets donker aanhebt, kan een wagen dus nooit tijdig stoppen met 50 per uur.

Tips voor autobestuurders

Autobestuurders kunnen alvast hun eigen zichtbaarheid verbeteren door te zorgen dat hun autolampen goed werken en te zien dat hun voorruit proper is. Ook is het belangrijk dat de ruitenwissers goed functioneren.

Daarnaast is het belangrijk dat ze hun rijgedrag aanpassen aan de verminderde zichtbaarheid. Dat kan door voorrang te verlenen aan de voetgangers, zeker te vertragen bij zebrapaden en niet in te halen bij het naderen van een oversteekplaats.

‘Goed zichtbaar zijn is het hele jaar door belangrijk voor voetgangers. Toch is het nodig om extra te waarschuwen bij de omschakeling naar het winteruur’, meldt Karin Genoe, afgevaardigd bestuurder van het BIVV. ‘Er gebeuren vooral ‘s avonds bij het vallen van de avond nog te veel ongevallen die vermeden kunnen worden. Daarnaast moeten ook autobestuurders waakzaam zijn. Belangrijk is om zeker de snelheidslimieten te respecteren en hoffelijk te zijn bij het benaderen van een oversteekplaats.’