Acteur Kit Harington hoopt dat een pilootaflevering van Game of Thrones nooit het daglicht zal zien.

Harington – beter bekend als Jon Snow in de reeks – vertelt in een interview metThe Guardian dat er een testaflevering werd opgenomen die beter niet wordt uitgezonden.

‘Er werden veel fouten gemaakt. Het zag er niet juist uit, het voelde niet juist, er was niets speciaals aan.’ De opnames werden dan ook niet gebruikt. De makers houden de beelden wel bij.

Harington hoopt dat de ‘beschamende’ video nooit het daglicht ziet, maar de makers dreigen er geregeld mee de aflevering toch vrij te geven om Harington te kijk te zetten. ‘Ze zeggen dat ze het op YouTube zullen gooien als ik hen ooit te hard erger. Af en toe sturen ze me een screenshot, gewoon als dreigement.’

Harington is momenteel bezig aan het achtste en laatste seizoen van ‘Game of Thrones’. In de tv-show ‘The One’ vertelde hij dat hij gehuild heeft toen hij het script las.