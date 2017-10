‘Mogelijk bombardeerde Rusland per ongeluk de verkeerde plek’: 22 doden in Syrië

Bij bombardementen in de oostelijke Syrische provincie Deir ez-Zor zijn maandagavond minstens 22 doden gevallen. Dat meldt het Syrische observatorium voor de mensenrechten. Het is volgens het Observatorium niet duidelijk door wie de luchtaanval werd uitgevoerd, maar mogelijk zou het om een vergissing van de Russen gaan.

Deir ez-Zor is voor de helft onder controle van terreurgroep Islamitische Staat (IS), die in de provincie het doel is van twee offensieven. Het ene wordt gevoerd door het Syrische regeringsleger, met Russische steun, het andere door de Arabisch-Koerdische alliantie, met de steun van de Verenigde Staten.

De luchtaanval maandagavond vond plaats in al-Qusar, een wijk in het westen van de stad Deir ez-Zor. Het is echter niet duidelijk door wie ze werd uitgevoerd.

Volgens het Syrisch observatorium, dat van 22 doden spreekt, zou het misschien om een Russisch bombardement gaan dat per vergissing werd uitgevoerd op de verkeerde plek.

Een lokale functionaris beschuldigt op de staatstelevisie dan weer de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten ervan achter de aanval te zitten. Hij maakt gewag van 14 doden en 30 gewonden.