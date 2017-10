Chris B. uit Groep Diane gezet na schietincident

Behoorde ‘De Reus’ Chris B. tot een clubje rancuneuze rijkswachters die boos waren op de maatschappij over het vermeende onrecht dan hen was aangedaan?

Chris B., die ervan verdacht wordt dat hij ‘De Reus’ van de Bende van Nijvel is, werd begin jaren 80 uit de Groep Diane gezet na een schietincident. De omstandigheden zijn vandaag niet helemaal duidelijk, maar de familie bevestigt dat hij na het incident uit Diane is gezet.

‘Zijn wapen is per ongeluk afgegaan, ergens in Zaventem. De juiste omstandigheden kennen we niet. Maar de kogel moet in een kast zijn terechtgekomen’, zegt Geert Lenssens, de advocaat van de broer van B. ‘Dat is toch wat Chris altijd aan zijn broer heeft verteld. Na dat incident is Chris uit de Groep Diane gezet. Hij heeft altijd volgehouden dat hij toen geflikt is. Dat iemand met zijn wapen had geknoeid. Hij was daar heel verbitterd over.’

Zeker is dat B. na zijn verwijdering uit Diane onmiddellijk zwaar begon te drinken. Volgens sommige bronnen uit het onderzoek bestaat de kans dat B. daarna ook toenadering heeft gezocht tot enkele andere gefrustreerde ex-rijkswachters. De namen die daarbij het vaakst geciteerd worden, zijn die van Madani Bouhouche, Robert Beijer, Martial Lekeu en Christian Amory – de ex-rijkswachters die door de jaren heen het meest genoemd zijn in het Bendedossier.

Afluisterapparatuur

Amory was als enige van die vier ooit lid van de Groep Diane, net als Chris B. Maar volgens de broer van B. heeft hij Robert ‘Bob’ Beijer en Madani Bouhouche ooit in het huis van Chris B. in Dendermonde gezien.

Bouhouche en Beijer waren eind jaren 70 collega’s bij de drugsbrigade van de Brusselse ­Bewakings- en Opsporingsbrigade (BOB). Zij werden uit de BOB gezet, nadat bekend was geraakt dat zij met afluisterapparatuur hun collega’s hadden bespioneerd. Ook zij hadden dus redenen om rancuneus te zijn.

Bouhouche en Beier werden daarna privédetectives en begingen allerhande criminele feiten. Zo pleegden ze onder meer een aanslag op de rijkswachtkolonel Herman Vernaillen, die bij hun ontslag betrokken zou zijn geweest. In 1995 werden ze allebei voor het hof van assisen veroordeeld voor de moord op een Antwerpse diamanthandelaar en op bewakingsagent Francis Zwarts.

Al jarenlang regent het hardnekkige, onbewezen geruchten dat de twee ook betrokken waren bij de Bende van Nijvel. Maar Bouhouche en Beijer werden in 2006 vrijgepleit na een test met de polygraaf.

Na de onthullingen over Chris B. duiken die geruchten opnieuw op. Bouhouche kan niet meer antwoorden op vragen. Hij overleed in 2005, toen hij in de Pyreneeën onder een boom verpletterd werd tijdens het houthakken. Hij had zich daar al vele jaren in alle stilte teruggetrokken.

Thailand

Robert ‘Bob’ Beijer woont al ­jaren in Thailand. Hij lijdt aan kanker en krijgt chemotherapie. Maar hij volgt de recente ontwikkelingen in de zaak van de Bende van Nijvel op de voet. Dat vertelde hij gisteren vanuit Thailand aan De Standaard.

‘Ik heb gelezen dat de broer van de overleden verdachte Chris B. zegt dat hij Madani Bouhouche en mezelf thuis bij Chris B. in ­Dendermonde heeft gezien. Wat Bouhouche betreft, kan ik dat ­uiteraard niet weten. Wat mezelf betreft, kan ik u met de hand op het hart zeggen dat ik Chris B. niet ken. Ik zou niet weten wie hij is. Ik ben nooit bij hem thuis geweest.’

Toch geloven de speurders vandaag meer dan ooit in het rijkswacht-spoor en meer bepaald dat de daders in de kringen van de eerste generatie van de Groep Diane moeten gezocht worden. De overvallers handelden altijd koel en beheerst. Hun tactiek lijkt ook heel sterk op de antiterreur­training die de leden van de Groep Diane kregen, zoals het van dichtbij neutraliseren van een doelwit.

Alle ex-collega’s van Chris B. bij de Groep Diane, bij de rijkswacht en bij de politie zullen uitgebreid gescreend worden. Tegelijk wordt zijn vriendenkring zorgvuldig in kaart gebracht.