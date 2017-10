Extra geld voor ‘goede babbel’ met kankerpatiënt

Ook ná kankerbehandeling is er nood aan gesprek. Veel chirurgen maken zich daar snel van af, maar Maggie De Block staat hen nu een hoger honorarium toe.

Na een operatie hebben kankerpatiënten vaak nog nood aan een uitgebreid gesprek met de specialist die de ingreep deed. Uit een recent rapport van Kom op tegen Kanker bleek dat patiënten soms de indruk hebben een ‘afgehandeld dossier’ te zijn en dat er niet altijd aandacht is voor de (kleine) neveneffecten van hun behandeling. Lang niet alle specialisten maken voldoende tijd voor de nazorg van hun patiënten.

‘Er zijn er die het goed doen, maar een vaak gehoord antwoord is: we hebben geen tijd’, zegt Hans Neefs, expert kankerzorg bij Kom op tegen Kanker. ‘Soms staan de patiënten na amper vijf minuten alweer buiten, terwijl ze na de behandeling nog heel diverse vragen hebben over vermoeidheid, pijn, incontinentie, seksuele problemen, maar ook psycho­sociale problemen zoals angst voor herval of depressieve gevoelens’.

Om daar een mouw aan te passen, trekt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) jaarlijks twee miljoen euro uit voor specialisten die wél tijd vrijmaken voor een goed gesprek. Dat kondigde ze gisteravond aan op een evenement van de vzw Talk Blue Vlaanderen, een patiëntenvereniging rond darmkanker.

Toekomstige levenskwaliteit

De Block maakt daarvoor een nieuwe prestatie aan in de nomenclatuur voor de specialisten (meer bepaald chirurgen, gynaecologen en urologen). Voor een ‘raadpleging van lange duur na een ingrijpende kankerbehandeling’ zullen ze een honorarium van 44 euro kunnen aangeven bij de ziekteverzekering. De specialist kan zo’n gesprek, dat minstens een halfuur moet duren, éénmaal per jaar aanrekenen en tot drie jaar na de behandeling. ‘De patiënt moet voor alle duidelijkheid niets extra betalen’, zegt het kabinet-De Block.

Voor de eerste mededeling van de diagnose van kanker kunnen de behandelende huisarts of specialist nu al een langdurige consultatie aanrekenen. ‘Maar de patiënten hebben ook nood aan ondersteuning en omkadering ná de behandeling’, zegt de woordvoerder van De Block. ‘Ook dat is vaak een erg emotioneel gesprek over de toekomstige levenskwaliteit na de operatie. Het vereist dus de nodige tijd en aandacht van de behandelende arts. Dat mag geen haastwerk zijn.’

Seksuele problemen

Hans Neefs hoopt dat de specialisten die boodschap oppikken. ‘Want voldoende tijd is natuurlijk een belangrijke randvoorwaarde voor een goede relatie tussen de specialist en de patiënt, maar in de praktijk hangt alles af van een goede communicatie. Er was een patiënt die bijvoorbeeld eerst niet durfde te beginnen over zijn seksuele problemen als gevolg van de behandeling. Tot de arts hem zei dat veel mensen die problemen hadden.’

Ook Marc Moens, voorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), reageert tevreden op de nieuwe maatregel. ‘Amper 25 euro om drie kwartier met één patiënt bezig te zijn, was niet houdbaar. We zijn dus blij met de opwaardering.’

De nieuwe maatregel treedt begin volgend jaar in werking.