Ronaldo opnieuw verkozen tot Speler van het Jaar op FIFA Awards, geen Belgen in Wereldelftal

Cristiano Ronaldo is maandag op The Best FIFA Football Awards in Londen net als vorig jaar tot ‘s werelds beste voetballer verkozen. De 32-jarige spits van Real Madrid kreeg de voorkeur op de Argentijn Lionel Messi (Barcelona) en de Braziliaan Neymar (Paris Saint-Germain). Hij kreeg de prijs uit handen van voetbalcoryfeeën Diego Maradona en Ronaldo (Luis Nazário de Lima).

Ronaldo won het afgelopen seizoen met Real Madrid onder meer de Champions League en de Spaanse landstitel. In zijn loopbaan won hij de Champions League inmiddels al vier keer. Het is de vijfde keer, na 2008, 2013, 2014 en 2016, dat hij tot beste voetballer van de wereld verkozen wordt en daarmee evenaart hij eeuwige rivaal Messi. De Gouden Bal kreeg Ronaldo in 2008 en 2016. Hij werd Europees voetballer van het jaar in 2014, 2016 en 2017.

Eden Hazard was de enige Belg die op de short list met 24 namen stond die geselecteerd werd door voetballegendes als Diego Maradona, Cafu en Carlos Puyol.

Foto: AFP

Zidane en Buffon in de prijzen

Zinedine Zidane is maandag op The Best FIFA Football Awards tot beste trainer van 2017 verkozen. De 45-jarige Fransman, die Real Madrid naar de landstitel en de eindzege in de Champions League leidde, kreeg de voorkeur op de Italianen Massimiliano Allegri, Italiaans kampioen met Juventus, en Antonio Conte, Engels kampioen met Chelsea.

De Italiaan Ginluigi Buffon ging met de prijs voor de beste doelman aan de haal. Het 39-jarige sluitstuk van Juventus kreeg meer stemmen dan de Duitser Manuel Neuer (Bayern München) en de Costaricaan Keylor Navas (Real Madrid).

Foto: EPA-EFE

Nederland in de prijzen

De 24-jarige Nederlandse Lieke Martens, die afgelopen zomer met Oranje de Europese titelstrijd won, werd maandagavond op The Best FIFA Football Awards in Londen tot ‘s werelds beste voetbalster uitgeroepen. Ze had concurrentie van de Venezolaanse Deyna Castellanos en de Amerikaanse Carli Lloyd.

Eerder al werd Martens, spelend bij Barcelona, gekozen tot de beste van Europa. Ook werd ze aangewezen als de beste speelster van het EK, dat in Nederland werd gehouden. Op dat EK scoorde Martens onder meer de 2-1 tegen België, wat voor de Red Flames de uitschakeling betekende.

Martens was niet bij het gala van de FIFA aanwezig, omdat ze zich voorbereidt op de kwalificatiewedstrijd met Noorwegen. Dat duel wordt dinsdag in Groningen gespeeld. Net als haar coach Sarina Wiegman, verkozen tot beste trainer in het vrouwenvoetbal en Oranje naar de Europese titel leidde, kreeg ook Martens de prijs in Nederland uitgereikt door Marco van Basten.

Foto: AFP

De Fan Award ging naar het Schotse Celtic voor de manier waarop de supporters herdachten dat hun club vijftig jaar geleden de Europacup I won. Ze deden dat met een indrukwekkende tifo, over 360 graden het hele stadion rond. De Togolees Francis Koné kreeg de Fair Play Award. De spits van FC Slovacko redde tijdens een wedstrijd in de Tsjechische competitie het leven van de doelman van de tegenstander. Die dreigde na een botsing met een medespeler te stikken omdat hij zijn eigen tong ingeslikt had.

Geen Belgen in Wereldelftal

Rode Duivels Eden Hazard en Romelu Lukaku waren bij de genomineerden, maar zijn er niet in geslaagd een plaatsje in het Wereldelftal van het Jaar te veroveren.

Foto: AFP

De elf die het wel haalden zijn doelman Gianluigi Buffon (Juventus), verdedigers Dani Alves (PSG), Marcelo (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid) en Leonardo Bonucci (AC Milaan), middenvelders Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid) en Andres Iniesta (Barcelona) en spitsen Neymar (PSG), Lionel Messi (Barcelona) en Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Het waren de voetballers zelf die mochten stemmen:

De Fransman Olivier Giroud won maandagavond de Puskas Award, de prijs voor het beste doelpunt van het jaar, in de wacht gesleept. Giroud scoorde op nieuwjaarsdag voor Arsenal tegen Crystal Palace met een fabelachtige scorpion kick.