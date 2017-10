Jeugdopleidingen Anderlecht en Standard scoren goed in studie, ook Genk krijgt vermelding

Het Internationaal Centrum voor Sportstudies CIES ging na welke clubs het meeste voetballers aanleveren in de Europese competities. Op de ranglijst die dat opleverde staan Anderlecht en Standard op een 23e plaats. Beide Belgische clubs hadden op 1 oktober 2017 36 jeugdproducten actief in de Europese eerste divisies. Racing Genk staat met 29 spelers 39e op het lijstje.

De eerste plaats wordt met 71 spelers ingenomen door Ajax Amsterdam, gevolgd door Dinamo Zagreb (67) en Partizan Belgrado (61). Real Madrid (58) is vierde, Sporting Lissabon en Shakhtar Donetsk (55) staan op een gedeelde vijfde plaats.

Als alleen de vijf grootste competities in acht genomen worden, gaat Real ruim aan de leiding. “De Koninklijke” stalde 41 jeugdproducten in de eerste afdelingen van Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje, waarvan acht bij het eigen eerste elftal. Barcelona en Lyon volgen met respectievelijk 34 en 31 jeugdspelers. Ajax is met 15 spelers 30e en van de Belgische clubs is in deze lijst geen spoor meer.

Een voetballer is voor het CIES (en voor de UEFA) een jeugdproduct van een club als hij er tussen zijn 15e en 21e minstens drie jaar verbleef.

De top 10:

1. Ajax - 71

2. Dinamo Zagreb - 67

3. Partizan Belgrado - 61

4. Real Madrid - 58

5. Sporting Lissabon - 55

Shahktar Donetsk

7. Sparta Praag - 54

Dinamo Kiëv

9. Crvena Zvezda - 52

10. Benfica - 51