Opnieuw mensensmokkelaars betrapt op E17-parking in Waasmunster

Op de parking langs de E17 in het Oost-Vlaamse Waasmunster is vrijdag opnieuw een bende mensensmokkelaars op heterdaad betrapt. Dat meldt de federale politie. Bij zes huiszoekingen in het Brusselse werden daarna ook acht verdachten gevat.

Het onderzoek startte midden dit jaar, zegt de federale politie. ‘De verdachten verbleven in het Brusselse en gebruikten voornamelijk de parkings langs de autosnelwegen (E40, E17, E19, E34 en E429) om mensen die illegaal in ons land verblijven, naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen. Op de parkings openden ze de laadruimtes van vrachtwagens, waaronder ook koelwagens, om de slachtoffers erin te verbergen.’

Vrijdag 20 oktober werden de smokkelaars op heterdaad betrapt op de parking van Waasmunster. ‘Ze hadden zes slachtoffers in vrachtwagens geplaatst en werden bij hun vertrek ingerekend door de speciale eenheden van de federale politie. Ter plaatse werden drie verdachten opgepakt: een 19-jarige, een 21-jarige en een 24-jarige. Aansluitend werden er huiszoekingen uitgevoerd in de Brusselse regio, onder andere in Watermaal-Bosvoorde, Oudergem, Schaarbeek en Brussel. Daarbij werden acht verdachten van voornamelijk Syrische, Egyptische, en Tunesische afkomst aangetroffen.’

De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft alle verdachten onder aanhoudingsmandaat geplaatst.