N-VA: Grote Gentse Moskee ‘niet op maat van wijk en stad’

In maart volgend jaar begint in het Rabot in Gent de bouw van de grootste moskee van Vlaanderen. Volgens de Gentse vleugel van N-VA is die evenwel ‘niet op maat van wijk en stad’. Ercan Tok, drijvende kracht achter de moskee, is niet gediend met deze en andere kritische opmerkingen.

Elke Sleurs, fractievoorzitter voor N-VA in Gent en lijsttrekker in 2018, drukte maandagochtend in een persbericht haar bezorgdheid uit over ‘de druk die de plannen (voor de nieuwe moskee, red.) leggen op het harmonieuze samenleven van alle bevolkingsgroepen in onze stad’, alsook voor de ‘praktische problemen op het vlak van verkeersveiligheid en parkeerdruk in de dichtbevolkte Rabotwijk’. Volgens haar zorgt de komst van de moskee ‘voor commotie’, en ‘daar hebben we begrip voor. We zien twee grote problemen.’

In de eerste plaats is Sleurs bezorgd omdat ‘de bouw voor de nieuwe moskee is aangevraagd door “Diyanet België”, de lokale afdeling van het “Turkse agentschap voor religieuze zaken”’. Volgens Sleurs krijgt de Turkse Diyanet in Gent ‘een eersteklasseforum om via Turkse imams zijn boodschap bij Gentse moslims te verspreiden. Dat is zorgwekkend.’

Tweede reden tot bezorgdheid is volgens Sleurs dat ‘deze megamoskee duidelijk de schaal van de wijk overstijgt. De afgeleverde bouwvergunning stelt expliciet dat het de bedoeling is om evenementen te organiseren gericht op mensen die van verderaf komen. Niettemin voorziet het stadsbestuur geen enkele extra parkeerplaats in een buurt met een nu al hoge parkeerdruk. Geen enkele maatregel ook om al het extra verkeer in veilige banen te leiden. En zelfs voor fietsen worden amper 40 plaatsen voorzien. Dat is om problemen vragen.

Godsdienstvrijheid

Toch nuanceert Sleurs dat N-VA godsdienstvrijheid hoog in het vaandel draagt en erkent dat de islam een erkende godsdienst is, ‘en moet ruimte hebben om te worden beleden. Tegen een moskee als gebedshuis hebben we op zich dan ook geen enkel bezwaar. Maar dít huidige project botst met onze visie op een inclusieve stad waar Gentenaars van alle ras en geloof actief samenleven en participeren.’

Toch is Diyanet België niet opgezet met de opmerkingen van N-VA. Woordvoerder en bezieler van de moskee Ercan Tok benadrukt aan Het Nieuwsblad dat de bouwvergunning in orde is, de moskee openstaat voor iedereen en er geen geld uit Turkije komt. ‘Zelfs als we geld zouden vragen, zouden we niets krijgen. Er zijn 30.000 Turken in Gent. Als die allemaal 200 euro geven zitten we aan de zes miljoen die nodig voor de bouw.’

Ook Sleurs haar bezorgdheid rond de grootte van de moskee is volgens Tok nergens voor nodig. ‘We zijn een moskee voor mensen uit de buurt. Die komen te voet of met de fiets, de tram stopt hier, net als de bus. Ook daar moesten we allemaal rekening mee houden vooraleer we een vergunning kregen van de stad. Als activiteiten te groot zijn voor onze moskee dan huren we een feestzaal buiten Gent en dan weegt dat niet op de buurt.’

‘Niets te verbergen’

‘Dat we ons aan de regels houden, toont net aan dat we ons integreren’, aldus nog Tok. ‘Bovendien is iedereen uit de buurt hier welkom. In de polyvalente zaal kunnen tal van activiteiten worden georganiseerd.’

In een reactie op een N-VA-tweet herinnert hij er tot slot aan dat een erkenningsaanvraag niet verplicht is. ‘Alleen een moskee die subsidies wil, moet dat doen. En ja, wij gaan een aanvraag indienden, maar dan wel als de moskee gebouwd is. Wij hebben niets te verbergen.’