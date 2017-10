‘Catalonië zal orders Madrid niet volgen’

Het Catalaanse parlement wordt donderdag bijeengeroepen voor een plenaire zitting. Dat heeft een woordvoerder van de Catalaanse coalitie maandag bevestigd. Catalonië waarschuwt ondertussen voor ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ als Spanje de regio overneemt.

Catalonië laat, bij monde van minister van Buitenlandse Zaken Raul Romeva, weten dat het er alle vertrouwen in heeft dat alle officiële instanties, inclusief de politie, zich zullen verzetten tegen de tussenkomst van Madrid in Catalonië.

‘Alle publieke diensten zullen de instructies blijven volgen van de legitieme, verkozen instituties die we nu, op dit moment hebben’, verduidelijkte Romeva. ‘Het is niet dat wij weigeren orders te volgen. Het is geen persoonlijke beslissing, het is een beslissing van zeven miljoen mensen.’

Ondertussen roept de CUP, de linkse bondgenoot van de separatistische regering in Barcelona, op tot ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ van zodra Madrid de controle over de regio heeft overgenomen.

Veel meer dan ‘minimale interventie’

De maatregelen die de Spaanse premier Mariano Rajoy zaterdag nam om de autonomie van Catalonië terug te schroeven, gingen veel verder dan de verwachte ‘minimale interventie’. Gesterkt door de unanieme steun van de Europese leiders, ging Rajoy er fors tegenaan: de Catalaanse regering wordt afgezet, het parlement verliest een deel van zijn bevoegdheden en verkiezingen komen er niet in januari, maar ‘wanneer de toestand genormaliseerd is’ – uiterlijk over zes maanden.

Dat de ingreep vrijdag wordt goedgekeurd door de Senaat, staat zo goed als vast. Rajoys Partido Popular heeft er een absolute meerderheid.

De bal ligt nu dus weer in het kamp van Catalonië. In Barcelona kwam bijna een half miljoen Catalanen zaterdag op straat om te protesteren tegen de Spaanse ‘staatsgreep’ en als steunbetuiging voor de twee separatistische leiders, Jordi Sànchez en Jordi Cuixart, die in Madrid in de gevangenis zitten.

Donderdag

Normaal zou er maandag een zitting van het parlement bijeengeroepen worden om ‘te debatteren en te beslissen over de intentie om de democratie in Catalonië op te heffen’, maar het is pas donderdag dat het parlement zal samenkomen.

De plenaire zitting van donderdag lijkt voor de Catalaanse volksvertegenwoordigers dus de laatste kans te vormen voor een reactie op die maatregelen. Sommige waarnemers sluiten niet uit dat het parlement zal overgaan tot het eenzijdige uitroepen van de onafhankelijkheid, al blijft dat koffiedik kijken.

Puigdemont had de beslissing van de centrale Spaanse regering zaterdag al een ‘rechtstreekse en onaanvaardbare aanval op de democratie’ en een ‘putsch’ genoemd. Het is ‘de ergste aanval’ tegen Catalonië sinds de dictatuur van Francisco Franco (1939-1975), klonk het.