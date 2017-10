Tielemans niet opgewassen tegen Kylian Mbappé in verkiezing Golden Boy 2017

Kylian Mbappé mag zich de ‘Golden Boy’ van Europa noemen. De 18-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain kreeg in de verkiezing die jaarlijks wordt georganiseerd door de Italiaanse krant Tuttosport de meeste stemmen. Vorig jaar werd de Portugese middenvelder Renato Sanches uitgeroepen tot beste voetballer onder 21 in Europa.

Journalisten van toonaangevende sportmedia mochten hun stem uitbrengen. Youri Tielemans (AS Monaco) was net als in 2015 en 2016 een van de 25 genomineerden.

De journalisten kozen met overweldigende meerderheid voor Mbappé, die afgelopen seizoen doorbrak bij AS Monaco en in de zomer via een complexe verhuurconstructie overstapte naar Paris Saint-Germain. Met de deal is naar verluidt een bedrag van 180 miljoen euro gemoeid. Bij de sterrenploeg uit Parijs vormt de Franse international een veel scorende voorhoede met Edinson Cavani en recordaankoop Neymar. Vorige week stonden de drie nog aan het kanon in de Champions Leaguewedstrijd tegen Anderlecht (0-4).

De Nederlander Rafael van der Vaart werd in 2003 als eerste gekozen tot ‘Golden Boy’. Op de erelijst, zonder Belgen, staan ook Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Agüero (2007), Anderson (2008), Alexandre Pato (2009), Mario Balotelli (2010), Mario Götze (2011), Isco (2012), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014) en Anthony Martial (2015).