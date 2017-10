‘Onderzoek naar rijkswachters gebeurde niet grondig, coherent en snel genoeg’

Professor Cyrille Fijnaut, die twee jaar lang het onderzoek naar de Bende van Nijvel onderzocht voor de parlementaire onderzoekscommissie, vindt het nieuwe spoor in het onderzoek ‘heel belangrijk nieuws’. Dat zei hij in De Ochtend op Radio 1.

‘Het zal toch geen van ons zijn?’ Dat zei rijkswachtkolonel Arsène Pint, medeoprichter van de Groep Diane, vlak na de bloedige overval op de Delhaize in Aalst op 9 november 1985. De Groep Diane was het elitekorps van de rijkswacht, opgericht in 1972 en de voorloper van de huidige speciale eenheden. Aan de parlementaire commissie die de Bende-misdaden eind jaren 80 onderzocht, gaf Pint achteraf een verklaring voor zijn woorden. ‘Ik had het onbehaaglijke gevoel dat de Bende­leden zich geïnspireerd hadden op de technieken die wij bij Diane gebruikten.’

De Bende van Nijvel maakte begin jaren 80 28 doden bij een reeks bloedige overvallen, vooral op warenhuizen. De hoofdverdachte van vandaag, Chris(tiaan) B. uit Dendermonde , alias Bonno, was een van de eerste leden van de Groep Diane. En als zijn broer het bij het rechte eind heeft, dan was hij ook een lid van de Bende van Nijvel.

Het is volgens Fijnaut niet erg verwonderlijk dat er opnieuw verwezen wordt naar een mogelijke link tussen de rijkswacht en de Bende van Nijvel. ‘Er is al heel wat gezegd en geschreven over de mogelijke link’. Daar zat volgens hem ‘bij vlagen ook zekere onzin’ tussen. ‘Maar ik heb wel moeten vaststellen dat de onderzoeken in de richting van de rijkswachters - minstens een dertigtal - vaak niet grondig genoeg waren, niet coherent gebeurden en ook niet snel waren genoeg gebeurden.’

Hoewel het de mogelijke identificatie van ‘De Reus’ ‘heel belangrijk nieuws is’, moeten we volgens Fijnaut toch voorzichtig zijn. ‘Of het een echte doorbraak is, zal moeten blijken uit het nadere onderzoek dat is ingesteld naar aanleiding van de verklaringen van de broer van die rijkswachter en of die betrouwbaar zijn. Dat is cruciaal’, zei hij op De Ochtend.

‘Gerecht kent nog zeker twee leden’

Om verdere doorbraken in het dossier mogelijk te maken, is er volgens Fijnaut nood aan een regeling voor kroongetuigen. ‘Ik heb dat indertijd voorgesteld, maar daar was geen animo voor. Met name niet aan de kant van de PS. Dat is heel spijtig. (...) Minister van Justitie Geens (CD&V) is daar naar eigen zeggen nu mee bezig.’

Advocaat Jef Vermassen ziet snellere kansen: hij stelt op Radio 2 dat het gerecht de namen van nog zeker twee leden van de Bende van Nijvel kent. Volgens de advocaat staan de namen al zo’n 20 jaar in het dossier. ‘Als je niet blind bent en je kijkt ernaar, dan zie je het’, stelt Vermassen scherp. ‘Dit is een pure uitvlucht omdat men goed weet dat men eigenlijk niet willen zoeken heeft.’