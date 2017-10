Derde competitienederlaag op rij voor Zulte Waregem na geklungel tegen Waasland-Beveren

Zulte Waregem heeft zondagavond de kans laten liggen om naar de vierde plaats van de Jupiler Pro League te springen. Essevee klungelde erop los in eigen huis tegen Waasland-Beveren en verloor met 2-5. Isaac Thelin scoorde vier goals voor de bezoekers, die opnieuw Play-off 1 in het vizier hebben. Voor Zulte Waregem is het de derde zware competitienederlaag op een rij.

De leukste zondagsmatch was niet Club Brugge - Antwerp of Anderlecht - Genk, maar Zulte Waregem - Waasland-Beveren. Al zullen de Zulte Waregem-fans weinig plezier hebben beleefd aan hun avondje in het Regenboogstadion. Al na zeven minuten zagen ze hun ploeg op achterstand komen. Isaac Thelin werkte een mooie voorzet van Morioka slim in doel.

De reactie van Zulte Waregem liet niet lang op zich wachten. Beveren-doelman Roef redde eerst nog in een een-tegen-eensituatie tegen Olayinka en pakte uit met een fraaie parade op een kopbal van Baudry, maar moest zich een paar minuten later wel gewonnen geven op een strafschop van Brian Hamalainen. Lang kon de thuisploeg niet genieten van die voorsprong want amper vier minuten na de gelijkmaker legde Isaac Thelin – opnieuw alleen aan de tweede paal – de 1-2 in het mandje. De score had voor de rust nog hoger kunnen oplopen, maar ref Bram Van Driessche floot twee keer geen strafschop voor de bezoekers.

Niet getreurd, gerechtigheid geschiedde meteen na de pauze toen Thelin zijn derde van de avond mocht binnenleggen. De 1-3 was een cadeautje met een grote strik om van Baudry, die zich gruwelijk verkeek op een matige pass van Morioka.

De thuisploeg kwam even terug in de match na de aansluitingstreffer van Nill De Pauw, maar vijf minuten later schoot Zulte Waregem zichzelf opnieuw in de voet. Ampomah strafte een tweede blunder van de thuisverdediging genadeloos af: 2-4. Het thuispubliek morde en zag hoe vlak voor tijd Isaac Thelin de kroon op zijn wedstrijd zette met zijn vierde goal van de match. De Zweedse huurling van Anderlecht had na een geweldige actie van Boljevic de bal maar binnen te tikken.

Na de 1-3-nederlaag tegen Lokeren en het 3-0-verlies in Antwerp was dit al de derde zware nederlaag op een rij voor Zulte Waregem. De West-Vlamingen blijven zo op de zevende plaats en laten na om te profiteren van de nederlagen van Moeskroen, Anderlecht en Antwerp. Drie ploegen die net boven hen staan. Waasland-Beveren springt opnieuw over Racing Genk naar een gedeelde achtste plaats met Standard. De Waaslanders tellen amper één punt minder dan Zulte Waregem.