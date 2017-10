Anderlecht lijdt tegen Genk al derde nederlaag van het seizoen

Landskampioen Anderlecht verloor in eigen huis met 0-1 na een doelpunt van Joseph Aidoo vlak na de rust. Het is de eerste competitienederlaag van Anderlecht onder Hein Vanhaezebrouck.

Bij Anderlecht kon Hein Vanhaezebrouck dan toch een beroep doen op Sven Kums, die vooraf onzeker was met een kuitblessure. Maar de maestro kreeg de motor van de landskampioen niet aan het draaien. Anderlecht voetbalde in de eerste helft op KV Mechelen nog een karrenvracht aan kansen bij elkaar, tegen Racing Genk werd doelman Vukovic voor de pauze amper aan het werk gezet. Enkel in de openingsminuten moest de Genkse goalie een paar keer gepast uitkomen. Er zaten te veel slordigheden in het Brusselse spel om Genk in de problemen te brengen. En dat zorgde voor frustratie. Hanni flirtte met een rode kaart na een stevige charge op Omar Colley, vlak voor de rust had Lukasz Teodorczyk altijd een rode kaart moeten krijgen na natrappen op Joseph Aidoo. Scheidsrechter Bart Vertenten toonde zich onterecht mild en gaf de Pool slechts geel.

Gelukkig was de tweede helft veel leuker om naar te kijken. Het begon al twee minuten na de rust met een knal van Onyekuru tegen de paal die via de voet van Colley een tweede keer tegen dezelfde staak belandde. Een kantelmoment in de match want aan de overkant ging de bal amper twee minuten later wel tegen de touwen. Joseph Aidoo knikte een voorzet van Ruslan Malinovskiy binnen: 0-1.

Het sein voor Anderlecht om een versnelling hoger te schakelen. Niet dat de thuisploeg plots de pannen van het dak speelde, maar Racing Genk werd wel met de rug tegen de muur geduwd. Het duurde tot 82e minuut vooraleer die druk ook effectief resulteerde in een uitgelezen kans. Na een scrimmage duwde Harbaoui de bal vanop twee meter tegen doelman Vukovic. Verder kwam Anderlecht niet meer.

Zo liep paars-wit al tegen zijn derde nederlaag van het seizoen aan. Het laat na om over Antwerp naar de vierde plaats in het klassement te springen en telt nu al twaalf punten minder dan leider Club Brugge. Racing Genk wipt over Lokeren en Waasland-Beveren van de elfde naar de negende plek. Het vel van coach Albert Stuivenberg is voorlopig gered. Woensdag wacht een thuismatch tegen Club Brugge.

