Nederlanse hooligans schoppen keet na Club Brugge - Antwerp

De voetbaltopper tussen Club Brugge en Antwerp is dan toch niet zonder incidenten verlopen. Na afloop van de wedstrijd (1-0) gingen Nederlandse hooligans van ADO Den Haag in de clinch met de ordediensten. Daarbij geraakten twee stewards en een agent lichtgewond.

Club Brugge-Antwerp was naast het veld de meest beladen wedstrijd in jaren in de Jupiler Pro League. De Brugse politie was dan ook met 400 manschappen ter plaatse om de twee rivaliserende clans uit elkaar te kunnen houden. Dat bleek ook nodig want na de match probeerden hooligans van de Nederlandse voetbalclub ADO Den Haag - bevriend met de fans van Club - tot bij het uitvak met Antwerpsupporters te geraken. Dat werd verhinderd door de politie en daarbij geraakten twee stewards en een agent lichtgewond.

Achteraf was er ook een vechtpartij op de Olympialaan en een confrontatie met de politie in de buurt van het stadion. De immense politiemacht gebruikte traangas om de hooligans te bedwingen, uiteindelijk werden er zo’n 50 supporters opgepakt. De ravage in en rond het Jan Breydelstadion zou groot zijn.

