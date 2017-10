Welvarende Italiaanse regio’s stemmen over meer autonomie

In de Noord-Italiaanse regio’s Lombardije en Veneto - rond Milaan - stemmen de burgers zondag over meer autonomie. Het meest welvarende gewest van Italië denkt dat het zijn zaken veel beter zelf kan regelen dan Rome.

Ongeveer 10 miljoen mensen zijn opgeroepen voor de referenda in twee van de welvarendste delen van het land. In tegenstelling tot de Spaanse regio Catalonië gaat het daarbij niet om onafhankelijkheid, maar over meer rechten voor de regio’s, zoals bijvoorbeeld in financiële kwesties.

De volksraadplegingen zijn niet bindend. Ze moeten eerder de regionale vertegenwoordigers meer armslag geven in onderhandelingen met de centrale regering in Rome.

In het licht van de crisis in Catalonië, waarbij de rijke Spaanse regio zich wil afscheuren van het centrale bestuur in Madrid, wordt ook met spanning uitgekeken naar de referenda in Italië. De stembureaus zijn tot 23 uur geopend, resultaten worden maandag verwacht. Een essentiële factor wordt de opkomst.

Lega Nord

Initiatiefnemer van de referenda is de partij Lega Nord, die ooit opgericht werd om het rijke noorden van Italië van het arme zuiden af te scheiden. Intussen is de partij meer gericht tegen vreemdelingen en is het doel van de afscheuring wat meer naar de achtergrond verdrongen. De partijleiding heeft er meermaals op gewezen dat de volksraadplegingen van zondag plaatsvinden binnen het staatsrechtelijke kader en de onafhankelijkheid van Italië geen thema is.

Lombardije met de economische metropool Milaan, en Veneto met de toeristische trekpleisters Verona en Venetië willen onder meer het geld dat ze voortbrengen, in de eigen regio houden.