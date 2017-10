Eerste beelden van de 'Reus' duiken op

De eerste beelden zijn opgedoken van C.B., de rijkswachter uit Aalst die De Reus van de Bende van Nijvel zou zijn. Links de legendarische foto nummer 19 van ‘De Reus’, gemaakt op basis van getuigen van de overvallen. Rechts, een oude foto van C.B. als carnavalist uit Dendermonde. C.B groeide op in Dendermonde en was er actief in het carnavalsmilieu. Hij was er onder meer ondervoorzitter van een carnavalsvereniging. Toeval of niet, de gelijkenissen zijn frappant.

C.B. had een carrière achter de rug bij de rijkswacht van Aalst en Dendermonde en de lokale politie van Aalst. Aan het begin zijn carrière, half jaren ‘70 werkte C.B. bij de groep-Diane, de toenmalige interventie-eenheid van de rijkswacht.

Aan zijn broer had hij een paar weken voor zijn dood verteld dat hij betrokken was geweest bij de ‘Bende van Nijvel. Die broer herhaalde die bekentenis van C.B. vanavond anoniem in VTM Nieuws. ‘Ik kon dat moeilijk bevatten. Ik heb dat in het begin ook een stuk genegeerd, dat kon mijn broer niet zijn. Maar vandaag ben ik formeel: dat is mijn broer’, verklaarde de man, die ook meewerkte aan het onderzoek en alle informatie deelde met de speurders.

Tijdens dat onderzoek kwam intussen wel een aantal intrigerende details aan het licht over de piste-C.B. Zo bleek dat hij niet aan het werk als rijkswachter was op het moment dat de meest bloedige overvallen plaats vonden. Hij heeft dus geen alibi. Bovendien beschreven getuigen van de overval op de Delhaize in Aalst van november 1985 hoe de 'Reus’ hinkte. Net op dat moment, zo blijkt uit zijn medisch dossier bij de rijkswacht, zou C.B een voetblessure hebben gehad.

Wetenschappelijke bewijzen dat C.B bij de overvallen van de Bende van Nijvel betrokken is, zijn er niet. Die zullen er ook nooit meer komen. Het lichaam van de man werd na zijn dood gecremeerd. Zijn dna vergelijken met de sporen die in in het dossier zitten, is onmogelijk.