Zoals verwacht reageert de Catalaanse minister-president Puigdemont niet mals op de beslissingen van de Spaanse regering-Rajoy. Die had eerder vandaag de procedure geactiveerd om Piugdemont af te zetten en de Spaanse ministeries controle te geven over Catalaanse departementen in afwachting van nieuwe verkiezingen. ‘De ergste aanval sinds de dictatuur van Franco’, noemt hij de actie van Rajoy.

Het Catalaanse volk kan de ‘illegale’ maatregelen die de Spaanse regering genomen heeft om de regio vanuit Madrid te besturen niet tolereren. Dat zegt een strijdvaardige minister-president Carles Puigdemont in een reactie op de acties van de regering-Rajoy. Hij roept het Catalaanse regionale parlement op om actie te ondernemen.

Puigdemont zei dat de beslissing van premier Mariano Rojoy om de regionale regering te ontslaan en een nieuwe verkiezing uit te roepen, de ergste aanval tegen de instellingen en het volk van Catalonië is sinds de militaire dictatuur van Francisco Franco.’

De Spaanse regering startte zaterdag het formele proces op om de autonomie van Catalonië op te schorten. Bovendien wordt de Catalaanse regering uit zijn functie ontheven en moeten er binnen de zes maanden nieuwe regionale verkiezingen komen, zo kondigde premier Mariano Rajoy aan. ‘De afzetting van een democratisch verkozen regering is onverenigbaar met een rechtsstaat’, reageerde Puigdemont zaterdagavond.

‘Ik vraag het parlement om samen te komen in een plenaire vergadering waarin wij, de vertegenwoordigers van de soevereniteit van onze mensen, beslissen wat we doen met deze poging om onze regering en onze democratie omver te werpen. We zullen ons ook beraden over de gevolgen’, zei Puigdemont tijdens een televisietoespraak in Barcelona. Over een stemming om eenzijdig de onafhankelijkheid van Catalonië uit te roepen, sprak Puigdemont niet.

Vandaag kwamen in Barcelona zo’n 450.000 mensen op straat om te protesteren tegen de centrale regering van Mariano Rajoy in Madrid.