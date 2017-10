Broer van Bende van Nijvel-lid getuigt: ‘Hij heeft me alles verteld’

Een man uit Dendermonde heeft bij VTM Nieuws anoniem getuigd dat zijn broer deel uitmaakte van de Bende van Nijvel. ‘Hij heeft me niet verteld dat hij de "Reus” was’, zegt hij. Toch is de man zeker dat het om de befaamde 'Reus’ gaat.

‘Ik herken die bril, die fysionomie. Ik heb mijn broer ook jaren gekend natuurlijk.’ In een gesprek met VTM-journalist Faroek Özgunes doet de broer van ‘De Reus’ zijn verhaal. Het heeft lang geduurd voor de man kon geloven wat zijn broer hem op zijn sterfbed vertelde. 'Hij heeft toegegeven dat hij bij de Bende van Nijvel zat. Hij heeft niet precies verteld wat hij gedaan heeft, maar hij heeft wel hints gegeven', aldus de man.

‘Dat kon ik moeilijk bevatten. Ik heb dat in het begin ook een stuk genegeerd, dat kon mijn broer niet zijn. Maar vandaag ben ik formeel: dat is mijn broer’, verklaarde hij. Özgunes zegt dat de man heeft meegewerkt aan het onderzoek en de speurders alles verteld heeft wat zijn broer hem gezegd heeft. ‘Het gerecht heeft hier een zeer belangrijke getuige’, zo nog Özgunes.

De speurders onderzoeken nu of de zogenaamde ‘Reus’ van de Bende van Nijvel de Aalsterse ex-rijkswachter C.B is. Die man was 61 toen hij in mei 2015 overleed. Op het moment van zijn overlijden was hij vereenzaamd en aan lager wal.

Hij had een carrière achter de rug bij de rijkswacht van Aalst en Dendermonde en de lokale politie van Aalst. Aan het begin zijn carrière, half jaren ‘70 werkte C.B. bij de toenmalige groep-Diane, de toenmalige interventie-eenheid van de rijkswacht.

Het duurde tot januari van dit jaar eer de speurders de informatie kregen. De Standaard vernam dat het David Van de Steen (41) was, die in november ‘85 zijn ouders en zus verloor bij de aanslag van de Bende van Nijvel in Aalst, die in januari met het verhaal naar Charleroi is getrokken. Een tipgever was eerst naar hem gestapt.

‘We zijn er zeker van dat die mensen geloofwaardig zijn. Zij verzinnen niets’, aldus de Luikse procureur-generaal Christian De Valkeneer. Alleen vertelde C.B dus geen details aan zijn broer en dat maakt het onderzoek moeilijk.