Duitse Carina Witthöft heeft in Luxemburg eerste WTA-zege beet

De Duitse Carina Witthöft (WTA-73) heeft zaterdag haar eerste toernooizege op het WTA-circuit geboekt. In de finale van het tennistoernooi van Luxemburg (hard/250.000 dollar) zette ze de Puertoricaanse Monica Puig (WTA-69) opzij in twee sets.

De 22-jarige Witthöft had in haar eerste WTA-finale weinig last van plankenkoorts. In de slotfase gaf ze nog een break uit handen, maar ze ging meteen opnieuw door de opslag van Puig en stoomde door naar set- en matchwinst. Na 1 uur en 31 minuten nam ze met 6-3 en 7-5 de maat van de olympische kampioene. Puig had vrijdag in de halve eindstrijd Belgiës nummer een Elise Mertens (WTA-38) uitgeschakeld (6-2 en 7-5).

Witthöft bracht een eerste WTA-zege op haar palmares. Puig grijpt naast een derde titel. Naast het olympisch toernooi van 2016 in Rio won ze in 2014 het WTA-toernooi van Straatsburg. Het was de eerste ontmoeting tussen beide speelsters.

Eerder op zaterdag verloren Kirsten Flipkens en haar Canadese partner Eugenie Bouchard de finale van het dubbelspel tegen de Nederlandse Lesley Kerkhove en de Wit-Russische Lidziya Marozava.