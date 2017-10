Chelsea kruipt door het oog van de naald, met dank aan ‘superman’ Batshuayi

Michy ‘Batsman’ Batshuayi heeft zijn bijnaam weer alle eer aangedaan. De Rode Duivel kon vorige wedstrijden niet overtuigen als basisspeler, maar was zaterdagmiddag wel de redder in nood van The Blues. Chelsea leek op een nederlaag af te stevenen tegen Watford, maar invaller Batshuayi luidde de ommekeer in met de 2-2 gelijkmaker. Cesar Azpilicueta zorgde in de slotfase voor de bevrijdende 3-2, opnieuw Batshuayi deed in de blessuretijd de boeken toe met de 4-2. Coach Antonio Conte slaakte een zucht van opluchting en mag de Rode Duivel een bedankbriefje sturen.

Chelsea, met Eden Hazard en Thibaut Courtois in de basis, kwam na een prachtig schot van Pedro al vroeg op voorsprong. Hazard bediende de Spanjaard na een korte hoekschop en de voormalige speler van Barcelona pegelde het leer heerlijk voorbij Watford-goalie Gomes. Chelsea speelde geen slechte eerste helft, maar vergat door te duwen. Vlak voor rust betaalden The Blues dat cash. Na een verre ingooi kwam de bal met een gelukje tot bij Abdoulaye Doucoure, die de gelijkmaker binnenschoot. Kort na de pauze ging het van kwaad naar erger voor Chelsae: Roberto Pereyra klopte Courtois een tweede keer en bracht de bezoekers op voorsprong.

Pereyra laat Courtois kansloos. Foto: EPA-EFE

Batshuayi viel op het uur in en de Rode Duivel deed wat hel gevraagd werd: scoren. Op een perfecte pas van Pedro klom hij het hoogst en kopte de 2-2 binnen,met nog twintig minuten op de klok. In het slot van de blessuretijd zorgde Cesar Azpilicueta voor de bevrijding, hij kopte de landskampioen op voorsprong. Diep in de blessuretijd dikte ‘Batsman’ nog aan tot 4-2, boeken toe. Na de match stond de spits de pers even te woord, in het Engels zowaar. “De coach vroeg me niets specifiek, gewoon om mijn job te doen. Ik ben blij dat ik de ploeg kon helpen met twee goals”, aldus Batshuayi.

Met zestien punten komt Chelsea voorlopig op de vierde plaats.

Michy Batshuayi has scored in every single Premier League game vs. Watford:











Game changer. pic.twitter.com/0Shx6OJgBw — Squawka Football (@Squawka) 21 oktober 2017

6 - Michy Batshuayi has scored six goals in his last nine @premierleague apps, after netting just once in his previous 17. Progress. pic.twitter.com/UMermZGKq9 — OptaJoe (@OptaJoe) 21 oktober 2017