Nieuw spoor naar ‘reus’ van Bende Van Nijvel?

‘De Reus’ van de Bende van Nijvel is nog niet ontmaskerd. Dat heeft procureur-generaal Christian De Valkeneer gezegd in De Ochtend. Hij reageert daarmee op een bericht in Het Laatste Nieuws en De Morgen dat het gerecht zou weten wie ‘De Reus’ is.

De Bende van Nijvel pleegde tussen 1982 en 1985 een aantal bloedige overvallen op grootwarenhuizen, met 28 doden als gevolg. De daders, vermoedelijk drie, werden nooit gevonden, al werd er toen al richting toenmalige rijkswacht gekeken.

Begin dit jaar zou een familielid van een in mei 2015 overleden rijkswachter uit Aalst, C.B., volgens De Morgen contact gezocht hebben met de federale gerechtelijke politie. De man zou voor zijn dood hebben toegegeven dat hij ‘De Reus’ van de Bende was.

Hij zou eind jaren ‘70 voor de speciale elite-eenheid Diane hebben gewerkt en daarna terug naar de rijkswacht zijn gestuurd. Tijdens de raids zou hij telkens op vakantie zijn geweest en hij diende ook een medische fiche in voor een voetblessure. Getuigen hadden tijdens de overvallen opgemerkt dat ‘De Reus’ mankte. Ook de rest van de beschrijving zou kloppen.

Procureur-generaal Christian De Valkeneer zegt dat er weliswaar een aantal aanwijzingen zijn, maar dat het nog te voorbarig is om conclusies te trekken. ‘De man in kwestie heeft géén bekentenis gedaan. Hij heeft enkele maanden voor zijn overlijden wel laten verstaan dat hij zou hebben deelgenomen aan enkele feiten van de bende van Nijvel’, aldus De Valkeneer in De Ochtend.

‘Wat ons verteld is, stemt overeen met wat wij weten. Dat maakt de informatie geloofwaardig. We moeten voorzichtig zijn. We hebben geen harde bewijzen. Maar we hebben ook geen elementen kunnen verzamelen die deze piste onderuit halen’, aldus nog De Valkeneer.

Het kan nog maanden duren voor de speurders definitief zullen weten of de man in kwestie inderdaad ‘De Reus’ was. Als dat het geval is, hoopt het gerecht dat dit spoor misschien ook naar de identiteit van de andere daders zal leiden.