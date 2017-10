Argentijn Schwartzman als laatste naar halve finale ATP Antwerpen

De Argentijn Diego Schwartzman (ATP-26) heeft zich als laatste geplaatst voor de halve finale van het ATP-toernooi in Antwerpen. Hij haalde het in zijn kwartfinale met 7-5, 6-2 van de Spaanse veteraan David Ferrer (ATP-31) .

Het vierde reekshoofd Schwartzman had het vooral in de eerste helft knap lastig met zijn Spaanse opponent. Ferrer liet af en toe flitsen van zijn enorme klasse zien maar moest aan het einde van de set toch de beslissende break toestaan. In de tweede set kende de 25-jarige Argentijn minder moeite met zijn tien jaar oudere opponent. Schwartzman neemt het in de halve finale op tegen de Griek Tsitsipas die eerder op de avond David Goffin wandelen stuurde.