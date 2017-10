Standard wint voor het eerst dit seizoen twee keer op rij, Moeskroen blijft gedeeld derde

Met een verdiende zege (1-3) op het veld van Moeskroen won Standard dit seizoen voor het eerst twee wedstrijden op rij. Moeskroen blijft door de nederlaag gedeeld derde, Standard rukt op naar de betere middenmoot maar heeft de begeerde zesde plaats nog niet in het vizier.

Het Waals onderonsje groeide vooral na de rust uit tot een onderhoudende pot voetbal. In de eerste helft zagen we in een volgelopen Le Cannonier vooral Moeskroen de wedstrijd domineren maar zorgde Standard voor het eerste gevaar: Orlando Sa trapte na balverlies tegen de paal. Het signaal voor de thuisploeg om het initiatief over te nemen. Een kopbal van Awoniyi vond geen doel, Aidara trapte van dichtbij in het zijnet. Net toen iedereen een treffer van de thuisploeg verwachtte, viel het doelpunt aan de overkant. Een hoekschop van Mpoku werd door Laifis gemist maar de verraste Locigno devieerde de bal met zijn bovenarm over de eigen doellijn: 0-1. Moeskroen leek heel even van slag en kwam goed weg toen ook Nkaka bijna zijn eigen doelman verraste.

Moeskroen-coach Rednic hield Rotariu aan de rust in de kleedkamer voor Amallah en die wissel rendeerde meteen. De Standard-verdediging kreeg een corner niet weggewerkt waarna Amallah van kortbij de bal over de doellijn frommelde. En plots werd het leuk. Bailly redde een kopbal van Luyindama, Ochoa moest tot twee keer toe ingrijpen op pogingen van Bolingi en Awoniyi.

Het was vooral Standard, na rust duidelijk op een hoger niveau, dat op zoek ging naar de winnende treffer. Tot drie keer toe werd Orlando Sa in stelling gebracht maar de Portugese spits kon uit drie kansen niet één keer binnen het kader trappen. Eerst trapte hij over, daarna kopte hij naast en een deviatie van dichtbij vond evenmin doel. Maar ook in het voetbal wint de aanhouder. Edmilson speelde subtiel Marin vrij en diens perfecte voorzet werd door Orlando Sa, alweer hij, van dichtbij voorbij een kansloze Bailly gekopt.

De Luikenaren speelden de wedstrijd probleemloos uit. Enkel een knal van Jeremy Huyghebaert zorgde nog voor opwinding maar een strafschopdoelpunt in blessuretijd, getrapt door Edmilson, bezegelde het lot van Moeskroen.