Franse schrijfster beschuldigt bekende islamgeleerde van verkrachting

Schrijfster en feministe Henda Ayari heeft in Frankrijk een klacht ingediend tegen de Zwitserse filosoof en islamgeleerde Tariq Ramadan. Die zou haar verkracht hebben op een Parijse hotelkamer in 2012, maar Ayari werd naar eigen zeggen door Ramadan bedreigd om te zwijgen.

Ayari (40) diende een klacht tegen Ramadan (55) in haar woonplaats Rouen, in het noordwesten van Frankrijk, voor verkrachting, seksuele agressie, veroorzaken van lichamelijk letsel en intimidatie. Dat staat in een document waarop het Franse persagentschap AFP de hand kon leggen.

De feministe - die het ultraconservatieve salafisme afzwoer na de aanslagen in Parijs van 2015 - beschreef de verkrachting al in een boek, maar noemde daarin geen naam. Ramadan zou Ayari uitgenodigd hebben in een hotelkamer tijdens een congres van de Franse Unie voor Islamitische Organisaties en zich daar aan haar vergrepen hebben.

‘Ik heb jaren gezwegen uit angst voor represailles’, verklaarde Ayari op Facebook. ‘Als ik dreigde met een klacht tegen hem, aarzelde hij niet me te bedreigen en te zeggen “dat we ermee naar mijn kinderen konden gaan”. Ik was bang en zweeg.’

Ramadan geeft les in hedendaagse islamstudies aan Oxford. Hij is de kleinzoon van de oprichter van de Moslimbroederschap en heeft zeer veel invloed en aanzien bij Europese moslims. Ramadan promoot een moderne islam, die volgens hem kan beleid worden zonder in conflict te komen met de westerse waarden.