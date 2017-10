N-VA gooit AKP-jongeren buiten

De koepel van rechtse jongerenorganisaties ‘European Young Conservatives’ heeft geen plaats meer voor de jongeren van de Turkse AKP.

In het Europees Parlement zit de N-VA samen met andere partijen in een conservatieve, eurosceptische fractie. Die heeft ook een jongerennetwerk, dat gelijkgestemde jongeren samenbrengt om over hun rechtse ideeën te praten: European Young Conservatives (EYC).



Tot voor kort was ook de jongerenvleugel van de AKP-partij van de Turkse president Erdogan lid van EYC, samen met Jong N-VA, de jongerenafdeling van de Britse Conservatieven en die van de Israëlische Likud-partij (van premier Netanyahu). In 2014 ging het jaarlijkse congres van de groep door in Istanbul.



Maar nu komt er een einde aan de samenwerking. ‘Zelfs in een breed internationaal netwerk moet je grenzen stellen’, zegt EYC-secretaris Viktor Rooseleer (Jong N-VA). ‘De manier waarop de AKP in Turkije de macht concentreert bij één man en fundamentele democratische rechten schendt, gaat voor ons te ver.’ Rooseleer verwijst naar de vele opgepakte journalisten en de nieuwe grondwet die het parlement reduceert tot praatbarak.



‘Niet superactief’

Nochtans was dat niet altijd zo, zegt Rooseleer. ‘In de vroege jaren 2000 heeft de partij goede zaken gedaan voor de Turkse democratie. Er was ook geen enkel persoonlijk probleem met die groep. Maar je merkte dat er een verschuiving was, waarbij de liberale verdedigers van de vrije markt verdwenen.’



Jong N-VA zegt dat het een jaar heeft geijverd voor de uitzetting. In mei stapten de Finnen al uit de EYC, uit onvrede over het Turkse lidmaatschap. Er moest dus iets gebeuren. Vrije naties, vrije volkeren en vrije markten: dat is de EYC-slogan. ook de jongeren van de Poolse PIS-partij scharen zich erachter. Net die partij heeft in Polen de scheiding der machten aangetast. Moet de EYC straks nog leden schrappen? ‘De schaal is niet vergelijkbaar’, zegt Rooseleer. ‘De AKP-jongeren waren bovendien niet superactief.’