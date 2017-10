De Wever na fietsongevallen: ‘Snelste winst zit tussen onze oren’

In een eerste uitgebreide reactie op de heisa na de drie dodelijke fietsongevallen in Antwerpen de voorbije weken, heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) opgeroepen tot sereniteit. Hij belooft beterschap. 'Maar er zijn geen wonderoplossingen.'

‘We hebben in de ogen gekeken van de ouders die hun kind verloren’, vertelt De Wever in een open brief, die hij samen met mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) opstelde en op Twitter gepubliceerd heeft.

De burgemeester erkent dat er sinds 2013 al 53 dodelijke slachtoffers vielen in het Antwerpse verkeer. ‘Soms met de pijnlijke vaststelling dat iemand in de fout is gegaan met vreselijke gevolgen, soms met de pijnlijke vaststelling dat het had kunnen vermeden worden, mits een andere aanpak.’

Bijkomende maatregelen

De Wever benadrukt net als Kennis eerder deze week dat de stad dagelijks aan beterschap werkt en dat elk ongeval geanalyseerd wordt door experts. Na de drie recente dodelijke ongevallen, belooft hij nog bijkomende maatregelen. ‘Maar we kunnen u geen wonderoplossingen beloven die 100 procent veiligheid garanderen. Als ze er waren, hadden we ze geïmplementeerd.’

‘De snelste winst zit tussen onze oren. Pas op uzelf, pas op elkaar. We beloven u dat de stad er de komende jaren ook alles aan zal doen om ook voor uw veiligheid te zorgen.’ De burgemeester betreurt naar eigen zeggen ook dat het debat over de fietsveiligheid ‘de jongste dagen verzand is in een bitse strijd om het groot gelijk’ en vraagt om sereniteit.

De Wever verwijst ook naar de vele wegenwerken en grote infrastructuurprojecten die momenteel aan de gang zijn. Experts proberen op die ‘grootste bouwwerf van Vlaanderen’ alles veilig te houden, maar wegenwerken brengen altijd risico’s met zich mee, stelt hij.