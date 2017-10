Braziliaanse tiener opent vuur in klas: zeker twee doden

In de Braziliaanse stad Goiânia heeft een scholier vrijdag in een klaslokaal het vuur geopend op zijn klasgenoten. Daarbij vielen minstens twee doden en vier gewonden, zo meldt de politie. Mogelijk werd de jongen gepest.

De schietpartij vond plaats in de Goyases-school voor scholieren tussen zes en vijftien jaar oud, in een middenklassewijk in Goiânia. Volgens de politie zijn alle slachtoffers tussen de 11 en de 16 jaar oud.

De dader, die 13 of 14 jaar oud zou zijn, is opgepakt. Het zou om de zoon gaan van een politieagent of militair, die naar huis ging om het wapen te halen.

Plaatselijke media citeren een politiekolonel volgens wie de jongen misschien gepest zou zijn. Een student verklaarde hetzelfde aan het Braziliaanse nieuwsagentschap Globo: ‘Leraren zeiden dat hij stonk, omdat hij geen deodorant gebruikte. Tijdens de pauze tussen twee lessen in, pakte hij een wapen uit zijn rugzak en begon in het wilde weg te schieten.