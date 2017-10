Zeven keer meer bezoekers voor allesoverseks.be na kritiek op ‘expliciete’ tekeningen

De voorlichtingswebsite allesoverseks.be van Sensoa werd vrijdag opmerkelijk druk bezocht. Verschillende media berichtten vrijdag over de klachten van een groepje ouders. Zij vinden de tekeningen op de site over seksuele standjes en technieken té expliciet en vinden het niet kunnen dat de website vermeld wordt in een brochure voor lagereschoolkinderen.

Allesoverseks.be bestaat al negen jaar en biedt ruime informatie over seksualiteit en relaties. De site is gericht op jongeren ouder dan 15 jaar. In de Jongerengids, die onlangs in de lagere scholen van Vlaanderen werd verspreid, wordt de website vermeld.

In verschillende media klaagt een groepje ouders nu over de naar hun mening al te expliciete tekeningen op de site. Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt de site niet op maat van pakweg 11-of 12-jarigen.

Sensoa en minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) vinden dat er geen probleem is. Kinderen met vragen over seksualiteit kunnen beter naar allesoverseks.be surfen dan naar een pornowebsite, luidt de redenering. ‘De realiteit is dat jongeren (en ook kinderen, ja) vroeg met seks geconfronteerd worden (misschien soms vroeger dan we denken of ‘wenselijk’ achten) of er ook gewoon zelf nieuwsgierig naar zijn. Het is daarom beter hen daar, zo kundig mogelijk, de nodige context, begeleiding en informatie bij te geven. Men kan daar beter vroeg dan laat mee beginnen’, zegt Gatz op zijn Facebookpagina.

De heisa heeft in elk geval de interesse in de website aangewakkerd. Vrijdag kreeg de website al 70.000 bezoekers, terwijl er op een normale topdag slechts tienduizend mensen naar de website surfen. Op jaarbasis trekt allesoverseks.be zowat drie miljoen bezoekers aan.