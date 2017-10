Toots Thielemans krijgt eigen metrostation

De in 2016 overleden Belgische jazzmuzikant Toots Thielemans krijgt in 2019 zijn eigen metrostation, dat maakt Brussels minister voor Mobiliteit Pascal Smet bekend. Het metrostation Anneessens wordt tegen die tijd gerenoveerd en moet dan de naam Toots Thielemans krijgen.

Het station, dat vlak bij de volkse Marollenwijk ligt, is bewust gekozen. Toots groeide er namelijk op en kreeg er ook de muziekmicrobe te pakken. Met de nieuwe benaming vervoegt Toots Thielemans enkele andere Brussel-iconen, zoals Jacques Brel en Eddy Merckx, die eerder al een metrostation naar zich kregen vernoemd.

‘Toots was een echte Brusseleir die uitgroeide tot een cultheld met wereldfaam. Hij maakte muziek met de mensen en voor de mensen. Hem een eigen metrostation geven, zo dicht bij de plaats waar hij opgroeide, is het gepaste eerbetoon van onze stad aan deze fantastische artiest én mens’, zegt minister Smet.

Het huidige metrostation Anneessens is een belangrijke schakel in de toekomstige Brusselse metrolijn 3. Al staat de afwerking van die metrolijn pas in 2028 op de plannen.