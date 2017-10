Op het Koningin Astridplein, vlakbij het station Antwerpen-Centraal, is een gevel ingestort. Er vielen geen gewonden.

Op foto’s is te zien dat de twee bovenste verdiepingen van het gebouw beschadigd zijn. Op het plein zelf liggen brokstukken, maar niemand zou door de vallende brokstukken gewond zijn geraakt. 'Voorbijgangers konden maar nipt op tijd wegspringen', zo zegt de brandweer.

Volgens de politie, die oproept om weg te blijven van het plein, gaat het om een deel van een gebouw, en de gevel ervan, waarin gewerkt werd. Lange tijd was er onduidelijkheid of er slachtoffers onder het puin lagen, maar intussen zegt de brandweer dat er geen doden of gewonden zijn.

We zijn ter plaatse op het Astrid-plein. Daar is een gebouw ingestort. Maak veel ruimte voor de hulpdiensten. — Brandweer Antwerpen (@BZAntwerpen) 20 oktober 2017

Openbaar vervoer omgeleid

Er woonde niemand in het pand, dat niet ver van de Elisabethzaal ligt en grenst aan een voormalige seksbioscoop. Op de benedenverdieping ligt een warenhuis.

De politie van Antwerpen meldt op Twitter dat er hinder is in de buurt. Op het Astridplein stoppen meerdere bussen en trams van De Lijn. Die worden intussen omgeleid.