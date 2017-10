Protest tegen ‘expliciete’ tekeningen is 'nieuwe preutsheid'

Een kleine groep ‘bezorgde ouders’ neemt het niet dat de jongerengids, die verspreid wordt onder tieners, verwijst naar een ‘expliciete’ site van Sensoa. De organisatie zelf blijft echter achter de publicatie van de tekeningen staan. Jeugdminister Sven Gatz spreekt zelfs van ‘nieuwe preutsheid’.

De site allesoverseks.be is al enkele jaren online. Ook de tekeningen waarop seksstandjes in beeld worden gebracht zijn helemaal niet nieuw. ‘De site trekt jaarlijks meer dan 3 miljoen bezoekers’, zegt woordvoerder Boris Cruyssaert van Sensoa. ‘De pagina’s met de tekening van de standjes behoren tot de meest populaire’.

Tegen ‘proactief informeren’

In september verscheen in de Jongerengids, die wordt verdeeld onder scholieren ook een artikel over seks en relaties. Daarbij werden de beelden van Sensoa niet gebruikt, maar de uitgever verwees wel naar de pagina. Het blad wordt soms ook bij 11-jarigen verspreid, en daar neemt een groep ouders nu aanstoot aan.

Zij hebben zich verenigd in de facebookgroep ‘Comité bezorgde ouders en grootouders’, die vrijdagmiddag zo’n 40 leden telde. ‘Deze vorm van ‘proactief informeren’ wordt door ons niet gewaardeerd’, klinkt het daar.

Interne discussie

Cruyssaert zegt dat er tot verder nog geen negatieve reacties zijn gekomen op de tekeningen, al had dezelfde groep ouders volgens hem wel al eerder protest aangetekend. ‘We hebben er intern ook over gediscussieerd, maar omdat jongeren visueel zijn ingesteld hebben we gekozen voor tekeningen, en dus niet te opteren voor mensen met perfecte lijven.’

Hij bevestigt wel dat de site eigenlijk niet bedoeld is voor de allerjongste tieners. ‘De site is gemaakt voor jongeren van tussen de 15 en 25. Maar wie jonger is en al seksuele ervaringen heeft, of vragen heeft en informatie zoekt, kan bij ons terecht. We hebben liever dat ze via een zoekmachine bij ons komen dan op een pornosite.’

‘Nieuwe preutsheid’

Vlaams jeugdminister Sven Gatz (Open VLD) neemt het ook op voor Sensoa. ‘Ik ben voorstander om seksualiteit open en bloot te bespreken, zonder taboes. En dat doet deze site inderdaad met expliciete tekeningen’, zegt hij in een reactie aan Het Nieuwsblad. ‘ Maar laat ons onszelf niets wijsmaken: zelfs kinderen van het vijfde en zesde studiejaar hebben wel al eerder op het internet beelden gezien van vrijende koppels. Daarvoor hadden ze de doorverwijzing naar allesoverseks.be niet nodig.’

Volgens hem is er ook weinig draagvlak voor het protest. ‘Het gaat hier echt om een kleine minderheid. Zij getuigen van een nieuwe preutsheid. Maar die preutsheid is verre van algemeen. Ik ben ervan overtuigd dat het overgrote deel van de Vlamingen denkt dat seksualiteit openlijk mag besproken worden’.