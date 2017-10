Twee meisjes omgekomen in woningbrand Luik

Donderdagnacht is zware brand uitgebroken in een huis in Luik. Er bevonden zich zes kinderen in de woning. Twee meisjes van 7 en 11 raakten niet buiten en zijn omgekomen.

Donderdagnacht is de brandweer opgeroepen voor een woningbrand in de rue du Coq in Luik, in de wijk Sainte-Margueritte. Voorbijgangers waren gealarmeerd geraakt door een immense rookontwikkeling in het huis op nummer 57. Er waren in het huis ook mensen gehoord.

Aan de rue du Coq 57 woont een gezin met vijf kinderen. Blijkbaar was er donderdag ook nog een zesde kind, allicht een nichtje, in het huis aanwezig, Bij aankomst van de brandweer stond het huis al in lichterlaaie. Het dak stond al op instorten, meldt de site van Sudinfo.

Een deel van het gezin was op dat ogenblik al buitengeraakt. Maar twee kinderen, onder wie de het nichtje dat op bezoek was, zaten nog gevangen in het brandende huis. Zij konden niet meer worden gered.

Volgens de allereerste vaststellingen zou de brand toevallig zijn uitgebroken op de gelijkvloerse verdieping. Ook het huis van de buren vatte vuur. Ook zij moeten tijdelijk op zoek naar ander onderdak.