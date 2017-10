Op de eerste dag van het Europees kampioenschap acro in het Poolse Rzeszow hebben de Belgische turners donderdag al meteen drie medailles veroverd. Marte Snoeck en Bram Röttger kroonden zich tot kampioen in de balansfinale voor gemengde juniorenparen (13-19 jaar). Bij de senioren (+15) werd het twee keer zilver. Kilian Goffaux en Robin Casse werden tweede in de balansfinale voor mannen, Noémie Lammertyn en Lore Vanden Berghe in de tempofinale voor vrouwen.