Tarantino was op de hoogte van praktijken Weinstein

De politie van Los Angeles heeft een onderzoek geopend tegen producer Harvey Weinstein voor feiten van seksueel geweld uit 2013. Ook blijkt dat regisseur Quentin Tarantino al decennia op de hoogte is van de praktijken van zijn vriend Harvey Weinstein en dat hij betreurt dat hij er niet eerder tegen reageerde.

'De afdeling diefstal en doodslag van de politie van Los Angeles hoorde de getuigenis van een mogelijk slachtoffer van seksueel geweld door Harvey Weinstein dat zich in 2013 zou voltrokken hebben', zei aldus een politiewoordvoerder. 'Er loopt een onderzoek naar de zaak.' Hij weidde niet uit over het slachtoffer, maar volgens verschillende media gaat het over een Italiaanse actrice en fotomodel.

Regisseur Quentin Tarantino op zijn beurt onthulde donderdag dat hij al enkele tientallen jaren op de hoogte was van de praktijken van zijn vriend Harvey Weinstein, die door bijna veertig actrices beschuldigd wordt van seksueel geweld en verkrachtingen.

'Ik wist genoeg om er meer tegen gereageerd te kunnen hebben dan ik heb gedaan', zei Tarantino, die meermaals samenwerkte met Weinstein, in een interview met de New York Times.

'Het ging om meer dan de gebruikelijke geruchten, de roddels. Het was niet ‘van horen zeggen’. Ik wist dat hij dergelijke zaken meermaals had gedaan', zei Tarantino.

Mira Sorvino, zijn ex-vrouw, had Tarantino zelfs verteld over ongewenste intimiteiten van Weinstein. Maar de regisseur had het incident naar eigen zeggen 'terzijde geschoven', ook al wist hij dus dat het niet het enige was.