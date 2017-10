Europa herbekijkt pretoetredingssteun aan Turkije

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben de Europese Commissie gevraagd om de pretoetredingssteun voor Turkije onder de loep te nemen. De leiders willen de steun inperken en toespitsen op de ontwikkeling van de rechtsstaat en de mensenrechten, zo bleek donderdag na afloop van een diner in Brussel.

Als kandidaat-lidstaat is voor Turkije tussen 2014 tot 2020 ruim 4,4 miljard euro pretoetredingssteun gereserveerd. Sinds de mislukte coup van vorige zomer en de hardhandige repressie onder het bewind van Recep Tayyip Erdogan zijn de relaties met Ankara echter danig vertroebeld. De Duitse bondskanselier Angela Merkel sprak na afloop van het diner over ‘de absoluut onbevredigende situatie van de mensenrechten’ in het land.

Voor een definitieve stopzetting van de toetredingsonderhandelingen of een bevriezing van de pretoetredingssteun bestaat onder de lidstaten geen unanimiteit, maar volgens Merkel is wel afgesproken om de steun aan Turkije ‘op een verantwoordelijke manier in te perken’. De Nederlandse premier Mark Rutte gaf mee dat de Commissie is gevraagd om de steun veel meer te richten op mensenrechten en de ontwikkeling van de rechtsstaat.

Nucleair akkoord

De Europese leiders spraken tijdens het diner ook over Iran en Noord-Korea. Een week nadat de Amerikaanse president Donald Trump weigerde te certificeren dat Iran zich houdt aan de voorwaarden van zijn nucleaire akkoord met de grootmachten, onderstreepten de leiders hoe gehecht Europa is aan de deal. Ze waarschuwden ze de Verenigde Staten voor de gevolgen van een terugtrekking. Tegenover Noord-Korea dreigen ze met verdere stappen, indien Pyongyang zich niet plooit naar de VN-resoluties en zijn nucleaire en ballistische rakettenprogramma’s niet laat varen.