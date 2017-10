Bush neemt beleid van Trump op de korrel

Voormalig Republikeins president George W. Bush heeft, zonder huidig president Trump bij naam te noemen, het beleid zwaar op de korrel genomen. Bush waarschuwt voor intolerantie en onrecht.

Bush (71), houdt zich sinds zijn vertrek uit het Witte Huis in 2009 afzijdig van politiek. Toch speechte hij vandaag tijdens een bijeenkomst in New York in het George W. Bush Institute. Hij had het over nationalisme, raciale problemen en de interventie van Rusland in de verkiezingen van 2016.

‘Mensen intimideren en het uiten van vooroordelen maakt de weg vrij voor intolerantie en onrecht, waardoor het morele kompas van onze kinderen in gevaar komt. Alleen door zelf de juiste normen en waarden uit te dragen, kan je zorgen dat mensen die oppikken’, zei hij.

Bush was president tussen 2001 en 2009. Hij benadrukte het belang van immigratie en internationale handel, twee pijlers van het beleid van Trump. ‘We vergeten de dynamiek die migratie altijd naar dit land heeft gebracht’, zegt Bush. ‘We vergeten dat conflict, instabiliteit en armoede het gevolg zijn van protectionisme.’

Bush haalde aan dat Amerikanen zowel afstammen van Thomas Jefferson, de derde president van de Verenigde Staten, als van burgerrechtenactivist Martin Luther King Jr. ‘Dat wil zeggen dat iedereen, ongeacht ras of religie, volledig en gelijkwaardig Amerikaan kan zijn.’