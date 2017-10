Europese leiders zoeken vooruitgang in Brexit-gesprekken

Op de Europese top in Brussel hebben de Europese leiders de Britse premier Theresa May aangespoord om de Brexit-onderhandelingen vlot te trekken. Maar een doorbraak wordt niet verwacht.

De Nederlandse premier Mark Rutte wil ‘veel meer duidelijkheid’ over de financiële plannen van het Verenigd Koninkrijk. Duits bondskanselier Angela Merkel zegt dat er hoop is, maar dat de vooruitgang nog niet voldoende is om handelsgesprekken te starten. Ze suggereerde dat die gesprekken mogelijk in december kunnen plaatsvinden.

Ook andere Europese leiders lieten doorschijnen dat een doorbraak in december mogelijk was.

What were Macron, Merkel and May discussing in hushed voices during the #EUCO? Watch the full video here: https://t.co/PJiHXIpkpE pic.twitter.com/mjTGaxRDqk — euronews (@euronews) 19 oktober 2017

Theresa May zelf onderstreepte bij haar aankomst dat een akkoord over de rechten van de burgers belangrijk is. Ze wil vooruitgang boeken over de vrijwaring van de burgerrechten van de EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en de Britten in de EU na de Brexit.

May ontkent dat de EU-onderdanen in het VK als pasmunt zouden worden gebruikt tijdens de onderhandelingen. ‘Ik kan het niet duidelijker zeggen: EU-burgers die vandaag wettelijk in het VK leven, zullen kunnen blijven’, schrijft May. Ze belooft niet alleen zekerheid over hun verblijfsrechten, maar ook over hun gezondheidszorg, pensioenen en andere tegemoetkomingen.

De Europese leiders zullen vrijdag, zonder May, een stand van zaken van de onderhandelingen opmaken. Een doorbraak wordt niet verwacht, daarvoor slepen de onderhandelingen te veel aan. Verwacht wordt dat de 27 leiders officieel zullen besluiten dat de onderhandelingen niet voldoende vooruitgang hebben geboekt om de tweede fase van handelsgesprekken te openen.