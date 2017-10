Eden Hazard werd deze zomer mede-eigenaar van een nieuwe voetbalclub in de Verenigde Staten. Vandaag stelde hij ook de naam van zijn nieuw project voor op Instagram: San Diego 1904 FC.

Samen met profvoetballers Demba Ba, Yohan Cabaye en Moussa Sow, en enkele lokale investeerders richtte Hazard een team op in San Diego (Californië). Pas vandaag werd de naam bekendgemaakt: San Diego 1904 FC.

De ploeg zal aantreden in de North American Soccer League (NASL), een competitie die zich een niveau onder de Major League Soccer (MLS) situeert. De club zal in het voorjaar van 2018 voor het eerst in competitie aantreden in het Torero Stadium van San Diego, totdat ze in juli naar een nieuw stadion in North County verhuist. Hazard & Co hopen daar een stadion te bouwen met een capaciteit van 15.000 toeschouwers.

Het is een nieuwe ploeg, en dus kan het cijfer “1904” ook niet verwijzen naar een jaartal. Het is daarentegen een numerieke weergave van de letters S en D, respectievelijk de 19e en 4e letter van het alfabet.

“San Diego is een mooie plek en de liefde en de passie die de mensen hier voor voetbal hebben, maakten dat dit een makkelijke keuze was voor ons”, zo verklaarde de sterspeler van Chelsea destijds toen het neiuws bekend geraakte. “Mijn vrienden en ik zijn vereerd om deze droom in vervulling te laten gaan. We kunnen niet wachten om van start te gaan en enkele wedstrijden te winnen.”