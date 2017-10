Nog een tegenslag voor BC Oostende: Loïc Schwartz ondergaat maandag een operatie aan de enkel

Titelverdediger BC Oostende kampt met een steeds groter wordende blessurenlast. Loïc Schwartz is nu ook minstens twee maanden out.

Nog voor het seizoen aanving, onderging de Kroaat Marko Jagodic-Kuridza een operatie aan de elleboog. Wellicht mag hij volgende week de trainingen hervatten. De Bosniër Nedim Buza liep begin oktober een stressfractuur op in het kuitbeen van hetzelfde linkerbeen dat hij vorig jaar in een interland gebroken had. Het deed zich voor enkele centimeters onder zijn vorige breuk. Deze overbelastingsblessure zorgt ervoor dat Nedim Buza ongeveer drie maanden onbeschikbaar is.

En dan is er nu ook Loïc Schwartz. Dinsdagavond speelde hij amper vijf minuten in het Champions League-duel tegen Besiktas Istanbul. Hij had last aan de enkel. Woensdag wees een scanonderzoek uit dat Loïc Schwartz botsplinters in het gewricht heeft ten gevolge van een verzwikking. Loïc Schwartz ondergaat maandag een operatie aan de enkel en is minstens twee maanden out. Dit seizoen was( Schwartz in de Belgische competitie goed voor gemiddeld 7,8 punten, 3,8 rebounds en 1,8 assists in 21’48”.