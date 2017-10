Rajoy kwaad na uitspraken Michel

Spanje is niet te spreken over enkele tussenkomsten van premier Charles Michel in verband met de Catalaanse crisis. De regering-Rajoy heeft het over ‘onaanvaardbare aanvallen’. Dat blijkt uit diplomatiek mailverkeer dat Het Laatste Nieuws kon inkijken.

Een interview dat premier Charles Michel (MR) vorig weekend gaf over de politieke impasse in Catalonië is zó slecht gevallen bij zijn Spaanse ambtsgenoot Mariano Rajoy dat die de Belgische ambassadeur in Madrid tot de orde heeft geroepen.

In een mail maakt de directeur van het kabinet-Rajoy onze ambassadeur in niet mis te verstane woorden duidelijk dat de Spaanse regering ‘verbijsterd’ is over de ‘aanvallen van de Belgische regering’, en dat die niet zonder gevolgen zullen blijven. ‘Dit kan onze bilaterale betrekkingen ernstig in gevaar brengen’, klinkt het dreigend.

Wat de gevolgen zijn, valt af te wachten. Maar Madrid voelde zich eerder al gebruuskeerd toen ons land het politiegeweld tijdens het onafhankelijkheidsreferendum veroordeelde. Dat blijkt uit een mail die onze ambassade op 3 oktober naar de regering-Michel stuurde.

In die mail war er zelfs sprake van mogelijke represailles: de kandidatuur van commissaris-generaal Catherine De Bolle als topvrouw van Europol zou ‘niet ondersteund worden na de reacties van België op de gebeurtenissen in Catalonië’. Dat dreigement lijkt ondertussen echter van tafel te zijn.