Schietpartij op twee plaatsen in VS: drie doden, schutter pas na urenlange vlucht gevat

In een bedrijvenpark in het Amerikaanse Edgewood (Maryland) heeft woensdag een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij vielen drie doden en twee zwaargewonden. De schutter sloeg op de vlucht en schoot daarna in zijn thuisstad Wilmington (Delaware) een kennis in het hoofd. Pas enkele uren later kon hij opgepakt worden.

De schutter, die geïdentificeerd is als Radee Labeeb Prince (37), opende rond 9 uur (lokale tijd) het vuur op zijn collega’s in het bedrijf Advanced Granite Solutions, dat onder meer granieten keukenbladen maakt. Dat heeft de lokale sheriff gemeld op een persconferentie. De schutter was gewapend met een pistool. Vijf personen werden neergeschoten: drie van hen zijn overleden, de andere twee personen verkeren in kritieke toestand.

Volgens de sheriff handelde de schutter alleen en had hij het specifiek gemunt op werknemers van het bedrijf. Hij was er sinds vier maanden in dienst en zou ook woensdag moeten werken. De dader heeft een strafblad, maar het is op dit moment niet bekend waarvoor.

Tweede schietpartij

Na de schietpartij in het bedrijf sloeg Prince op de vlucht in een zwarte GMC Arcadia. Later op de dag opende hij opnieuw het vuur, in zijn woonplaats Wilmington. Hij reed er naar een verkoper van occasiewagens, waar hij een kennis in het hoofd en het lichaam schoot met hetzelfde handwapen. Het slachtoffer overleefde de aanval.

De schutter was daarna urenlang spoorloos, maar rond 19.30 uur lokale tijd kon hij uiteindelijk worden ingerekend. Over zijn motief is nog niets bekend.