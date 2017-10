‘Catalaanse onafhankelijkheid formeel uitroepen als Spanje autonomie opschort’

De Catalaanse minister-president Puigdemont zal formeel de onafhankelijkheid uitroepen als Spanje de autonomie van de regio opschort. Dat zei hij woensdagavond op een partijbijeenkomst.

Donderdagochtend om tien uur ten laatste moet Carles Puigdemont van de Spaanse premier Mariano Rajoy geantwoord hebben op deze vraag: heeft hij vorige week al dan niet de onafhankelijkheid van Catalonië uitgeroepen?

Dat stelt Puigdemont voor een dilemma. Als hij ‘ja’ antwoordt, dan dreigt Madrid artikel 155 van de grondwet in te roepen, waarmee de Spaanse regering een aantal bevoegdheden van de Catalaanse regering kan overnemen. Zegt hij ‘nee’, dan lijdt hij niet alleen gezichtsverlies, maar valt mogelijk ook zijn regering.

De Spaanse premier Rajoy en vicepremier Soraya Saenz de Santamaria Foto: EPA-EFE

Vorige week had Puigdemont in het Catalaanse parlement gezegd dat hij na het referendum op 1 oktober een mandaat had gekregen om van zijn regio een onafhankelijke staat te maken, maar dat hij die onafhankelijkheid uitstelde om de dialoog met de regering in Madrid kansen te geven. Madrid vroeg daarop om verduidelijking en wil weten of daarmee de Catalaanse onafhankelijkheid was uitgeroepen.

Taaie procedure

De Spaanse premier Rajoy riep Puigdemont woensdagmorgen op om de belangen van de Spaanse en Catalaanse bevolking voorop te stellen. Vicepremier Soraya Saenz de Santamaria bevestigde dat Madrid zal proberen de autonomie van Catalonië volledig of gedeeltelijk op te schorten als de separatistische leiders niet afzien van de verklaring van de onafhankelijkheid.

Met artikel 155 neemt Madrid de boel in Barcelona niet in een vingerknip over. Het is een taaie procedure die dagen kan duren.

‘De staat bedreigt ons met het activeren van artikel 155 van de grondwet, maar eigenlijk past ze dat al toe via de achterdeur’, zei de Catalaanse minister van Buitenlandse Zaken Raül Romeva woensdag in Brussel. Hij noemde Jordi Sánchez en Jordi Cuixart politieke gevangenen. Die twee leiders van de separatistische Catalaanse beweging zijn dinsdag door de Spaanse politie preventief opgepakt voor opruiing.

Uitweg uit impasse?

Volgens Spaanse media zou de regering in Madrid evenwel bereid zijn Puigdemont een uitweg te bieden. Als hij donderdag aankondigt dat hij vervroegde verkiezingen uitschrijft in Catalonië, zou de Spaanse regering bereid zijn om artikel 155 van tafel te nemen.