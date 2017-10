Nicaragua gaat klimaatakkoord toch ondertekenen, enkel VS en Syrië blijven achter

Nicaragua zal het klimaatakkoord van Parijs dan toch ondertekenen. Dat heeft president Daniel Ortega woensdag gezegd. ‘Het is tijd dat Nicaragua het akkoord ondertekent. Dat zullen we in de komende dagen of weken dus doen’, luidt het in een officiële mededeling. Daarmee zijn de Verenigde Staten en Syrië de enige landen die niet deelnemen.