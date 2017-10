Kenny De Ketele en co met geluk doorheen de kwalificaties van ploegenachtervolging op EK piste

Het Belgische kwartet (De Ketele-De Vylder-Thijssen-Weemaes) liet op het EK piste in Berlijn een matige tijd van 4.02.945 optekenen in de kwalificaties van de ploegenachtervolging en eindigde daarmee achtste, het Belgische record staat op 3.59.951. Uitschakeling wenkte dus, tot het bij de Britten helemaal fout liep: Andrew Tennant kwam ten val op een ogenblik dat ze maar met drie renners in de baan bleven.

Debutant Sasha Weemaes, de starter bij de Belgen, nam een flitsende start, maar men kon het hoge tempo niet vasthouden.

“We kunnen veel beter”, zuchtte Weemaes. “Gelukkig krijgen we morgen een tweede kans”, voegde Kenny De Ketele, die de zieke Moreno De Pauw (aanval van migraine) verving, er aan toe. Technisch was dit niet onze beste achtervolging. Turbulentie, we konden de juiste lijn niet vasthouden, speelde ons parten. In de reeksen kunnen we een veel betere tijd laten optekenen en meedoen voor het brons.”

De Belgen nemen het morgen op tegen de Denen (4.00.71.). Frankrijk (3.58.060.) en Italië (3.58.720.) klokten de beste tijden.